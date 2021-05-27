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台灣13死創新高「8人有萬華活動史」　病情曝光！詳細情況一次看

▲▼亞東醫院急診。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台灣疫情嚴重。圖為亞東醫院急診，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增671診病例，當中405例本土，另有266例校正回歸，確診個案中新增13例死亡。今日創下單日死亡新高，這13例中，包含9男4女，其中8人有萬華活動史。

詳細情形如下：

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案1399為本國籍70多歲男性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月12日因其他原因就醫，13日檢驗陽性後住院，15日確診，24日死亡。

案1753為本國籍60多歲男性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月13日出現咳嗽、呼吸困難等症狀，17日確診，20日收治住院，26日死亡。

案2328為本國籍70多歲男性，有洗腎、心臟病等慢性病史，有萬華區活動史，5月16日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，17日就醫採檢，18日收治住院，19日確診，25日死亡。

案2674為本國籍70多歲男性，有萬華區活動史，5月16日有喉嚨痛、咳嗽等症狀，17日因其他原因就醫後收治住院並採檢，20日確診，26日死亡。

案2762為本國籍60多歲男性，有糖尿病、高血壓、哮喘等慢性病史，有萬華區活動史，5月18日出現發燒、腹瀉等症狀，20日確診，21日入住集中檢疫所，25日死亡。

案3039為本國籍70多歲男性，曾接觸確診個案，5月18日出現發燒等症狀後就醫採檢，21日確診，23日入住集中檢疫所，26日死亡。

案3179為本國籍90多歲女性，有萬華區活動史，5月19日出現發燒、發冷等症狀，20日就醫後住院，22日確診，25日死亡。

案3429為本國籍60多歲女性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月17日出現發燒症狀，20日就醫後收治住院並採檢，22日確診，26日死亡。

案4428為本國籍90多歲女性，有高血壓、糖尿病及心臟病等慢性病史，5月18日出現咳嗽及呼吸困難症狀，21日就醫後收治住院並採檢，24日確診，26日死亡。

案5676為本國籍40多歲女性，曾接觸確診個案，5月19日採檢後入住防疫旅館，同日出現發燒症狀，25日死亡。

案5993為本國籍60多歲男性，有高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病史，有萬華區活動史，5月20日出現呼吸喘等症狀，24日就醫並採檢，當日死亡，26日確診。

案6316為本國籍70多歲男性，有糖尿病等慢性病史，5月20日因出現呼吸困難症狀就醫並採檢，25日死亡，27日確診。

案6503為本國籍50多歲男性，有主動脈剝離病史，5月22日出現呼吸喘等症狀，25日在家中昏迷後急救送醫，同日死亡，採檢後於27日確診。

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