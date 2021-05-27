快訊／屏東確診+3　潘孟安下午3時臉書直播公布足跡

▲縣長潘孟安（中）臉書直播 。（圖／屏東縣政府提供，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東27日新增3例確診患者，累計縣內26例，先前確診者與萬華旅遊史、親友群聚有關，新增3例是否與此有關，縣長將於下午3時於臉書直播說明，並公佈足跡與提醒事項。

由於疫情嚴重衝擊產業經濟，影響百工百業生計，潘縣長公佈12項屏東紓困專案：

1. 居家隔離者入住防疫旅館補助

2. 防疫旅館補助

3. 稅捐減免緩繳

4. 物資銀行物資包擴大發放對象

5. 公有市場租金免收

6. 公有土地、場館租金減徵

7. 安心就業薪資差額補貼

8. 安心上工提供就業

9. 充電再出發職訓補助

10. 中小企業貸款還款展延、利息全額補貼

11. 藝文表演團體補助、場地費用減免

12. 農業大學貸款展延、利息全額補貼。相關紓困配套措施詳情將會公布在縣府官網，並提供各局處的紓困專線供民眾查詢，以協助縣民度過疫情。

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★《ETTODAY新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。