今年累計5526病例「雙北皆慘破2千」！確診地圖帶你看懂全台狀況

▲0527全台總數確診地圖（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增671診病例，當中405本土，另有266例校正回歸，確診個案中新增13例死亡。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，本島各縣市都有確診個案，0確診的僅剩下2外島，就是澎湖縣及金門縣。

指揮中心表示，今日新增之401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今（2021）年4月26日至5月26日；個案分布以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

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▲0527單日確診地圖（圖／ETtoday）

指揮中心進一步表示，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及台中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、某社團相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、某社團相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。

全台今年已累計 5526 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 2608 人

台北市 2139 人

基隆市 96 人

桃園市 248 人

新竹市 12 人

新竹縣 16 人

苗栗縣 8 人

台中市 71 人

南投縣 14 人

彰化縣 125 人

雲林縣 10 人

嘉義縣 1 人

嘉義市 5 人

台南市 21 人

高雄市 43 人

屏東縣 26 人

宜蘭縣 61 人

花蓮縣 12 人

台東縣 7 人

連江縣 3 人