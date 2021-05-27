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快訊／宜蘭確診創新高5+5　縣府下午急公布最新足跡

▲宜蘭25日再＋8，確診連環爆累計染疫49，縣府將公布最新足跡。（圖／宜縣府提供）

▲宜蘭27日再5+5，確診連環爆累計61染疫，縣府將公布最新足跡。（示意圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠疫情持續延燒，宜蘭20日確診最高是8例，而中央疫情指揮中心27日公布宜蘭確診最創新高5＋5(校正回歸)，宜蘭累計人61染疫，宜縣府27日下午急公布足跡及說明疫情。

5月11日至26日，宜蘭確診共51例，3人出院，2人在外縣市治療，縣內治療有13人肺炎；目前，51例中有20例與羅東銀河遊藝場相關，10人與宜蘭金樽餐廳喜宴相關（另有外縣市確診3人），13人與雙北地區相關，8人感染源不明。

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26日宜蘭確診的案5975為年僅1歲男嬰，原與父母、外祖父母、阿姨住台北萬華，因外公、外婆參加里民活動，同行友人確診，孩子16日被送回宜蘭給阿公、阿嬤照顧。

後來，男嬰母親身體不舒服，23日確診，孩子採檢也確診，沒有相關足跡；接觸孩子的阿公、阿嬤、姑姑皆陰性。

另外，26日確診的案5974，是南澳鄉碧候村50多歲女性，家裡開雜貨店「碧興商店」，25日天她的女兒（案4990）確診。案5974女兒之前在台北工作，因疫情影響19日休業返回南澳鄉，不料，母女雙隻染疫。

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