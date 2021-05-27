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疫苗不夠！《彭博》估台灣花6年才群體免疫　落後南韓、泰國、菲律賓

▲▼國際防疫數據統計。（圖／高虹安辦公室提供）

▲國際防疫數據統計。（圖／高虹安辦公室提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

《彭博》25日公布最新全球新冠疫情防疫韌性排名，台灣排名自4月的第5名下滑至第15名，若按照現階段疫苗施打速度，台灣還要至少6年才能達到免疫，所需時間比日本、南韓、泰國、菲律賓等亞洲國家還要長。

《彭博》這份防疫韌性排名針對全球53個國家進行評比，評分項目包含月病例增加率、死亡率、檢驗陽性率及疫苗接種率等。台灣2020年11月一度排行位居第2，接續數月則維持在5至7名，但到了5月一次下滑至第15名，關鍵原因除了近期疫情升溫，僅0.6％疫苗接種率是最大的扣分項目。

對此，民眾黨立委高虹安指出統整出三大危機，盼政府能及時補足。一、疫苗施打率持續低落，據推估需6年才能達到75%群體保護。二、PCR大塞車，校正回歸越歸越遠、公告確診日期和採檢日期落差超過一週，疫情趨勢研判恐失準。且判讀通報時差大，感染者在等候期間往返移動怎麼辦？三、檢驗量能、病床數、醫護人員人力皆不足，應定期對專責醫院之醫護人員快篩或PCR，以防醫療體系崩潰。

高虹安質疑，疫情現在未得到控制，每日的確診數還在持續上升，死亡案例也越來越多，近4日就有29例死亡病例，距離總統蔡英文說的預計8月底，還有近3個月的時間，是不是太久了？去年執政黨也已多次在媒體上宣稱即將取得相當數量之疫苗，但屢屢跳票，去年明明順利繞過上海復星醫藥集團，直接向德國輝瑞公司購買的3千萬劑BNT-Pfizer疫苗，最終還是破局。

高虹安進一步表示，自從疫情指揮中心在5月22日提出校正回歸一詞後，每天公布的確診數已難以反映台灣疫情趨勢的實況，校正回歸數愈欠愈大，判讀確診的時間落差也愈來愈大，呼籲政府應研議是否廣設、採購高通量之全自動PCR機台。

高虹安說，以現在台大、林口長庚所使用的羅氏cobas 6800機台為例，羅氏6800可以在三小時內檢驗96個樣本，可望降低醫護人員及檢驗人員負擔，同時也呼籲政府應研議開放民間實驗室也能採檢之可行性，國內許多科研、學術機構甚至民間檢測公司其實也有可以做PCR檢測的機器，這些單位都有能力協助緩解PCR檢測分析塞車的困境，當前的疫情嚴峻，是否需要放寬對這些PCR機器的檢驗規定與人力規範，在確保安全的前提下納入？

高虹安表示，現在隔離病房數已經嚴重不足，許多輕症確診病患只能在家休養，也因此出現幾例因在家病情突然惡化，救治不及而不幸死亡之案例發生，且為確保第一線的醫護人員安全，以及避免醫院陷入院內感染，造成醫療機構癱瘓的危機，政府應以「高頻率低敏性快篩方式」對專責醫院之醫護人員進行每日快篩或甚至定期做PCR檢測。

▲▼國際防疫數據統計。（圖／高虹安辦公室提供）

▲▼國際防疫數據統計。（圖／高虹安辦公室提供）

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