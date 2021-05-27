不看好國產疫苗！柯文哲稱「賭國運」　陳佩琪憂台灣恐成人體實驗場

▲陳佩琪、柯文哲。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

政治中心／台北報導

國內疫情嚴峻，蔡政府除對外採購AZ、莫德納等疫苗外，還把心力放在國產疫苗，兩者總計3千萬劑，預定8月底將有1千萬劑供接種；然而，台北市長柯文哲與太太陳佩琪似乎不看好國展疫苗，柯質疑，台灣強項是代工，為何把國運賭在冒險上面？陳佩琪則批國展疫苗未經過第三期試驗就上路，屆時恐成「人體實驗場」。

近日蔡政府拒絕購買由上海復星製藥集團代理的德國製輝瑞疫苗，被質疑是否想保護國產疫苗。對此，柯文哲27日下午在北市防疫記者會上表示，國產疫苗要不要發展是見仁見智，若是他的話，會採用「韓國戰略」，一開始就做代工，因為代工是台灣強項，不要去搶別人專利權並發明新的，由於大廠才有能力拿到世界發行權利，乾脆就代工，台灣區就自己賣，台灣區以外就繳回去給總公司賣。

「如果重來一遍，如果是我決定，我會選代工策略。」柯文哲強調，這是台灣的強項，現在自己做品牌，坦白講很吃力，所以才說為什麼要把國運賭在冒險上面？不過國家有自己的考量，所以沒有對錯、每個人有每個人的想法，「所以我沒有抱怨，只是說如果美國願意賣給我們⋯算了！盡量想辦法啦！」

而陳佩琪則是26日下午透過臉書質疑，國產疫苗只有第二期試驗，蔡政府說打了會有高效價的中和抗體，但這些抗體真的會抗新冠病毒嗎？「你給我打什麼病毒的spike protein 抗原，只要我不是免疫不全，當然會產生大量的中和抗體，只是這些高titer的中和抗體，真的能有效對付病毒嗎？ 」

陳佩琪指出，國產疫苗沒第三期實驗，萬一是沒效抗體，哪天真的病毒進來了，除無法殺死病毒外，抗體和抗原（病毒）結合成「抗原、抗體複合體」在人體內亂竄，大家有想過會引發什麼後果嗎？

陳佩琪批評，現在社區大爆發了，此時再去申請三期試驗，除緩不濟急外，人體試驗委員會大概也不會准了，因為在疫情嚴峻之下，做這種雙盲實驗，大家會良心不安，可能害命，且極度不人道。

陳佩琪再罵，台灣若大規模打做到二期的疫苗，就變成一個最大的二期加三期的人體實驗場（只是實驗組和對照組非 random的選擇）。她強調，「我沒有要唱衰國產疫苗的意思」，搞不好試驗下去會變成全球最有效的疫苗也說不定， 只是人命關天，建請執政高層慎之再慎之。