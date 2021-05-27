　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不看好國產疫苗！柯文哲稱「賭國運」　陳佩琪憂台灣恐成人體實驗場

▲陳佩琪、柯文哲。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

▲陳佩琪、柯文哲。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

政治中心／台北報導

國內疫情嚴峻，蔡政府除對外採購AZ、莫德納等疫苗外，還把心力放在國產疫苗，兩者總計3千萬劑，預定8月底將有1千萬劑供接種；然而，台北市長柯文哲與太太陳佩琪似乎不看好國展疫苗，柯質疑，台灣強項是代工，為何把國運賭在冒險上面？陳佩琪則批國展疫苗未經過第三期試驗就上路，屆時恐成「人體實驗場」。

近日蔡政府拒絕購買由上海復星製藥集團代理的德國製輝瑞疫苗，被質疑是否想保護國產疫苗。對此，柯文哲27日下午在北市防疫記者會上表示，國產疫苗要不要發展是見仁見智，若是他的話，會採用「韓國戰略」，一開始就做代工，因為代工是台灣強項，不要去搶別人專利權並發明新的，由於大廠才有能力拿到世界發行權利，乾脆就代工，台灣區就自己賣，台灣區以外就繳回去給總公司賣。

「如果重來一遍，如果是我決定，我會選代工策略。」柯文哲強調，這是台灣的強項，現在自己做品牌，坦白講很吃力，所以才說為什麼要把國運賭在冒險上面？不過國家有自己的考量，所以沒有對錯、每個人有每個人的想法，「所以我沒有抱怨，只是說如果美國願意賣給我們⋯算了！盡量想辦法啦！」

而陳佩琪則是26日下午透過臉書質疑，國產疫苗只有第二期試驗，蔡政府說打了會有高效價的中和抗體，但這些抗體真的會抗新冠病毒嗎？「你給我打什麼病毒的spike protein 抗原，只要我不是免疫不全，當然會產生大量的中和抗體，只是這些高titer的中和抗體，真的能有效對付病毒嗎？ 」

陳佩琪指出，國產疫苗沒第三期實驗，萬一是沒效抗體，哪天真的病毒進來了，除無法殺死病毒外，抗體和抗原（病毒）結合成「抗原、抗體複合體」在人體內亂竄，大家有想過會引發什麼後果嗎？

陳佩琪批評，現在社區大爆發了，此時再去申請三期試驗，除緩不濟急外，人體試驗委員會大概也不會准了，因為在疫情嚴峻之下，做這種雙盲實驗，大家會良心不安，可能害命，且極度不人道。

陳佩琪再罵，台灣若大規模打做到二期的疫苗，就變成一個最大的二期加三期的人體實驗場（只是實驗組和對照組非 random的選擇）。她強調，「我沒有要唱衰國產疫苗的意思」，搞不好試驗下去會變成全球最有效的疫苗也說不定， 只是人命關天，建請執政高層慎之再慎之。

ET快訊
搭捷運還狂聊天！　美女醫好心提醒反被嗆「正義人士」秒火大
快訊／蘇貞昌宣布：若修法順利「第一波紓困金這天入帳」
無罩男被攔反嗆「罰10萬也沒關係」　警幫他圓夢了
台買得到BNT疫苗？陳時中還原「4小時翻盤」　只剩下唯一管道
幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蘇貞昌宣布：若修法順利，第一波紓困資金6月4日快速入帳

不看好國產疫苗！柯文哲稱「賭國運」　陳佩琪憂台灣恐成人體實驗場

台買得到BNT疫苗？陳時中還原「4小時翻盤」　只剩下唯一管道

15萬劑莫德納來台　柯文哲最新喊話「疫苗到來前，我們會撐下去」

疫苗不夠！《彭博》估台灣花6年才群體免疫　落後南韓、泰國、菲律賓

影／病亡數升、醫療量能已崩潰！　專家籲2件事應超前部署

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

蔡英文今傍晚召見陳建仁　王定宇盛讚：他是我心目中最好的副總統

港澳3月已暫停施打國民黨鼓吹的復必泰　當時上海復星股價大跌

疫情統計曝光！全國重症505人　雙北病例占87%

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

快訊／蘇貞昌宣布：若修法順利，第一波紓困資金6月4日快速入帳

不看好國產疫苗！柯文哲稱「賭國運」　陳佩琪憂台灣恐成人體實驗場

台買得到BNT疫苗？陳時中還原「4小時翻盤」　只剩下唯一管道

15萬劑莫德納來台　柯文哲最新喊話「疫苗到來前，我們會撐下去」

疫苗不夠！《彭博》估台灣花6年才群體免疫　落後南韓、泰國、菲律賓

影／病亡數升、醫療量能已崩潰！　專家籲2件事應超前部署

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

蔡英文今傍晚召見陳建仁　王定宇盛讚：他是我心目中最好的副總統

港澳3月已暫停施打國民黨鼓吹的復必泰　當時上海復星股價大跌

疫情統計曝光！全國重症505人　雙北病例占87%

玉山大火狂燒12天！終撲滅慘累癱　將向肇事NCC專委5人求償上億

獨／奧莉維亞自爆追星歷史！　迷戀「一世代」⋯還寫哈利同人文

宏碁裸視3D創作筆電亮相　與谷歌合推首款17吋Chromebook

黃瑄在家帶3歲娃快崩潰！陪玩「11個課程」累到放棄沒招了

小禎宅家保養術公開！「肌膚亮到爆炸」靠勤敷面膜＋2秘訣

搭捷運還狂聊天！　美女醫好心提醒反被嗆「正義人士」…一秒火大

金融3業有65家需增加「資安長」　金管會給半年緩衝期！

穿搭遭嫌土！吳宣儀嘆「這圈子女孩不被善待」　網出征罵爆：退圈

疫情下存款多少「才敢裸辭」！1因素影響超大　多數人答案竟一致

快訊／蘇貞昌宣布：若修法順利，第一波紓困資金6月4日快速入帳

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

政治熱門新聞

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

快訊／再推10萬元勞工紓困貸款　加碼1000億中小企業貸款

一張表看懂紓困4.0　企業薪資補貼直接2萬元

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

快訊／每人發1個月基本工資？　柯文哲：我沒意見「該用就用」

快訊／「快換掉陳時中！」　呂秀蓮：蔡英文應評估中國國藥疫苗

快訊／新北本土確診累計2608例　侯友宜曝足跡80％都在「菜市場」

快訊／15萬劑莫德納已上飛機來台！　下個月還有200萬劑AZ要來

快訊／郭台銘引進上海BNT疫苗？　執行長出面回應

快訊／中和工業區員工確診「多人接觸」　老闆下令照常上班

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

快訊／行政院拍板紓困3大原則　寬列薪資補貼

更多熱門

相關新聞

15萬劑莫德納來台　柯文哲最新喊話「疫苗到來前，我們會撐下去」

15萬劑莫德納來台　柯文哲最新喊話「疫苗到來前，我們會撐下去」

國內新冠肺炎大爆發已過兩個星期，對於15萬劑莫德納疫苗即將抵台，台北長柯文哲27日晚間再度向民眾喊話，忍受不便，繼續拖住病毒、穩住疫情，直到疫苗到來，「我們會撐下去的！」

揮皇高爾夫球場5次營業　侯友宜震怒102萬

揮皇高爾夫球場5次營業　侯友宜震怒102萬

台東增4確診！「超模糊」足跡公布　民眾慌：有看沒懂

台東增4確診！「超模糊」足跡公布　民眾慌：有看沒懂

王定宇盛讚陳建仁：最好的副總統

王定宇盛讚陳建仁：最好的副總統

快訊／法國巴黎人壽再1名同仁確診！

快訊／法國巴黎人壽再1名同仁確診！

關鍵字：

柯文哲陳佩琪疫苗新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／再增13死！今日增671確診

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

快訊／再推10萬元勞工紓困貸款　加碼1000億中小企業貸款

一張表看懂紓困4.0　企業薪資補貼直接2萬元

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

墨爾本4度封城！聲明稿示警：避免像台灣一樣

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

家中飄異味　她開奶奶房門驚見乾屍

北市翁高燒39℃猝死　兒醫院快篩陽性

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

快訊／增401例本土「各縣市分佈曝光」

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

停課不停班帶病毒給小孩？網揭1關鍵：更慘

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面