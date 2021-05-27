莫德納疫苗保護力達94% 　15萬劑明天到！陳時中：今年已夠用了

記者董美琪／綜合報導

本土案例再創單日新高，讓全台突破5000例確診！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日晚間緊急宣布，15萬劑莫德納疫苗將於明（28日）抵台，另外也表示6月還會有一批，2022年會加購莫德納「次世代疫苗」。目前2劑莫德納疫苗保護力高達94%，比AZ疫苗的81%高，但不良反應也比較多。

全台疫情緊繃，27日新增13人死亡，也讓大家把希望放在疫苗需求急速上升，陳時中即時宣布台灣向莫德納（Moderna）藥廠採購的疫苗明天要到了，第一批配送15萬劑（效期至11月），2週內盡快開放給第一線醫事人員等第1類優先接種對象施打。6月底前還會有200萬劑疫苗抵台，還有AZ疫苗會進來。

至於台灣是否可能再加購莫德納疫苗，陳時中表示，今年已買3000萬劑疫苗，加上還有國產疫苗，因此「今年已經夠了」，但額外透露明年會加購莫德納藥廠「專攻變異株」的次世代疫苗。

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根據疾管署網站，莫德納疫苗已通過美國、歐盟緊急授權使用，須在30天內使用完畢，適用18歲以上的人，「完整接種」2劑後保護力可達94%，高於AZ疫苗81%，2劑接種間隔要28天，且不可與其他廠牌疫苗交替用。

不過，莫德納疫苗保護力雖然比AZ高，但不良反應事件的頻率也比較高，可能會出現注射部位疼痛、疲倦、頭痛、關節痛、部位搔癢及畏寒發燒等。

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