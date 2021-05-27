唐鳳出手神救援！　醫檢師「小小聲音被聽到」：謝謝大人立刻發功

▲本土疫情爆發，造成檢體大塞車。（圖／翻攝自Facebook／醫檢師媽媽阿茹）



記者葉國吏／綜合報導

本土疫情確診遽增，同時也造成採檢過程塞車的「校正回歸」狀況。一名醫檢師日前在臉書反映，將檢疫結果上傳疾管署（CDC）網站的速度非常緩慢，沒想到行政院數位政委唐鳳馬上出手改善，讓發文醫檢師在臉書PO文：「謝謝唐鳳大人這麼快聽到我們醫檢師的小小聲音，立刻發功了。」

「醫檢師媽媽阿茹」粉專22日PO文談論「校正回歸」，表示其實臨床醫檢師最麻煩的工作是要將結果上傳CDC網站，因為上傳速度非常緩慢「還會上傳失敗」，中央公布疫情之所有會有「校正回歸」，就是因為之前的檢體塞車，現在做完，就加回到之前的天數，這樣才能反應真實的疫情。文章後面備註「唐鳳幫幫忙發功一下」。

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沒想到唐鳳真的看到了，文章經網友轉載後，唐鳳真的發功改善！26日「醫檢師媽媽阿茹」再發文表示，「謝謝唐鳳大人這麼快聽到我們醫檢師的小小聲音，立刻發功了」。她說，看新聞報導唐鳳25日立刻改善了通報系統，在採檢資料傳送與回報部分，該系統經過測試，僅需10分鐘就能處理完500筆採檢資料。

文章一出吸引許多網友分享，紛紛留言「台灣有唐鳳真好、有專業的醫檢師們真好，感謝有你們」、「也謝謝第一線的您們！我們一起努力！好好守護臺灣！臺灣一定會好好的！」、「看來日本人又要來羨慕台灣有唐鳳了」。