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快訊／文山一警分局再傳1警染疫！累計5人　全分局270人接受快篩

▲▼▲文山一分局傳出蕭姓巡佐確診，警方不敢大意緊急找人前來消毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲文山一分局頻傳警員染疫，警方不敢大意緊急找人前來消毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

 記者張君豪／台北報導

台北市文山一分局爆發分局內群聚感染，目前已知包含勤指中心溫姓主任、蕭姓巡佐、以及一名工友、26日新增一名到木新所異地辦公的潘姓警務員染疫，直到26日晚間新北市衛生局根據篩檢站快篩及後續PCR檢體通報，該分局又新增一例劉姓警員確診案例，據了解劉姓警員也同樣在勤指中心服務，且辦公區域就坐在確診的蕭姓巡佐旁邊，警方說可能因日前工作時未保持好社交距離染疫。

26日晚間文山一警分局再傳一名劉姓警員（49歲）確診，導致文山一分局目前確診人數增加到5人，似乎有爆發分局內群聚感染問題，文山一警方當晚獲知後決定暫時取消異地班公制度，將待全分局270名警職人員全面接受快篩，釐清是否還有其他染疫、帶原者後再決定是否啟動異地辦公制度「否則其他隱藏染疫者帶著病原跟著下派出所，恐怕會繼續擴大傳染範圍」

但令人憂心的是，目前全台醫療院所、快篩站的檢驗量能幾乎飽和，就算文山一警分局爭取到這兩天就進行全員快篩，恐怕也得再3-5天才能有初步結果，屆時疫情是否再擴大則有待後續觀察。且根據知情者透露，劉姓警員雖然在蕭姓巡佐確診前和他工作距離最近，但直到26日劉員都無任何明顯染疫現象，僅出現輕微咳嗽並無身體不適，目前劉員也被帶往往檢疫所接受隔離觀察。

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