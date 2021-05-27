基隆小姑娘疫調卡關！醫護憂變萬華翻版　1原因曝風險一樣高

記者黃翊婷／綜合報導

基隆小姑娘小吃店群聚案擴大，26日累計已有9名相關人士確診。醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」同日晚間在臉書PO文呼籲，基隆現階段的疫情控制陷入困境，有可能成為萬華翻版，希望有相關接觸史的人能夠向衛生單位聯絡，畢竟北北基桃是共同生活圈，風險程度差不多，大家千萬不要心存僥倖。

▲基隆市快篩站採「預約制」，有症狀、足跡重疊者優先採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆26日新增13例確診，校正回歸2例，基隆市政府同日下午3時召開防疫記者會，表示在新增的確診病例中，小姑娘小吃店群聚案擴大，增加7例，希望有去過相關地點的民眾，迅速與疫調人員聯絡進行快篩，市府這邊會保證相關人士的隱私安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」同日晚間在臉書PO文討論此事，內容提到，基隆目前的疫情控制陷入困境，小姑娘小吃店確診相關人數累計共9人，還有一名女員工一人身兼兩職，曾在金水灣小吃店上班，雖然市府已經追蹤41人、採檢4人，但因為有些人聯繫不上，加上女員工不太願意配合疫調足跡，所以疫調非常困難。

「MedPartner 美的好朋友」提醒，可以理解特種行業從業人員如果沒有積蓄，迫於生活仍想偷偷營業，但在疫情嚴峻期間，消費者最好還是要避免前往消費，否則不僅會讓自己暴露在巨大風險中，也可能連累家人，所以拜託有相關接觸史的民眾，一定要跟衛生單位聯絡，「不要讓基隆疫情真的變成萬華翻版了」，畢竟北北基桃是共同生活圈，大家的風險程度都差不多，千萬不要心存僥倖。

▼小姑娘小吃店確診者關聯圖。（圖／基隆市政府提供，下同）

▼基隆26日公布確診個案狀況。