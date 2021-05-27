快訊／醫療量能瀕臨崩潰！　新北ICU病房深夜全滿「剩0床」





▲新北市專責病房緊繃。（示意圖／取自Pixabay）

記者羅婉庭／新北報導

新北市至今已累計2278例本土案例，讓醫療量能非常吃緊。根據新北市衛生局統計，截至26日深夜，專責病床剩194床，使用率約76％。其中，ICU加護病房已全滿，負壓隔離病床剩5床。數據將依疫情、患者移動隨時更動。

雙北確診人數持續激增，新北市長侯友宜26日下午坦言，目前醫療量能非常吃緊，清空及徵用專責病床部份，都在陸續趕工，他也有打電話給市立土城醫院、耕莘醫院等院院長，請求協助。

陳潤秋接著說，這波英國變種病毒株重症比例高，重症病房需求很高，醫療量能吃緊，已經請醫學中心提升重症收治量能

台北市立聯合醫院企業工會日前也表示，政府不斷強調醫療量能足夠，但北市聯醫的現況卻是「急診爆、病房滿、病人源源不絕」，而政府匡列接觸者速度太慢，擴大感染風險，再加上院內感染資訊不明，已有院內群聚感染，指出現在的人力告急，就是過去長期漠視問題的結果。

工會還指出，急診發燒篩檢站雙人病房「塞了6名確診病患外加陪病家屬」，也有許多病人躺在走廊，「北市聯醫的負壓隔離、專責病房都已經滿床，正在快速將一般病房改建為專責病房，裝設未完成，沒有單獨隔間、沒有空調獨立，只有看不到盡頭的病人潮。」控訴「醫療崩壞在即」，基層已經不知該如何是好。