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吳怡農籲中央放寬紓困補助　鬆綁限制「營收比去年低多少」

▲▼吳怡農希望紓困案能放寬標準。（圖／翻攝吳怡農臉書）

▲吳怡農希望紓困案能放寬標準。（圖／翻攝吳怡農臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

全國三級警戒持續延長至6月14日，各行各業生計也因此受到影響，立法院已著手討論下一波紓困方案，助產業度過難關。不過，民進黨台北市黨部主委吳怡農表示，有許多新創產業雖然因疫情影響營收，但是並不符合申請紓困方案的標準，因此希望放寬補助資格。

吳怡農26日晚間於臉書發文表示，身邊有一群朋友在去年創業，有的開健身房、有的投入餐飲業，而這些中小企業主勇敢創業、持續投資公司，不但擴大自己生意的規模，也帶來更多工作機會。然而他們都有一個共同點，雖然生意受了影響，但去年都不符合紓困方案中的員工薪資補助。

吳怡農指出，有人因為去年才創業，受疫情影響的營收，沒有低於前一年的五成，因此不符合補助的標準。至於其他朋友的公司，因為在成長，儘管生意受很大的打擊，但營收很難比前年同期（規模、員工都比較少的時候）還少五成。

吳怡農說，每家公司的狀況都不一樣，但現在大家都面臨更嚴峻的環境。他建議，立法院將討論下一波的紓困方案（「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案），在關於「薪資補助」部分，基於過去一年多國內外的經驗，有幾個原則，應該考慮：

1.更快地開放給更多企業、更多員工：社會、雇主、員工需要有信心，知道在這個關鍵的時期有政府撐著。薪資補助的額度上限應該上調或取消。

2.資格放寬：不適合採用「營收比前年低多少」作為補助的標準，因為這麼做排除了新創業者、成長中的企業，及許多「沒有跌非常慘、但已經很慘」的公司。

3.鼓勵公司持續投資、成長：願意為員工加薪、或提供更多工作機會的公司，加薪的部分、以及新進員工的薪水，應該獲得補助。

吳怡農也說，這波疫情來得又急又兇。在疫苗施打普及之前，我們都得適應新生活模式。因此，在紓困上絕對要比去年的更加直接，更加全面。

吳怡農希望能廣納各行各業的意見，歡迎大家踴躍提出，幫助中央與地方可以更了解基層的困難，也希望大家不分黨派，共同把這次的紓困做好。

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