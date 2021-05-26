東勢「豆干厝」內景曝光！偷搞暗夜情慾　警逮2女1男斬人體連結

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣東勢鄉著名私娼寮「豆干厝」聞名當地40餘年，臺西警分局東勢分駐所所長及兩名警員21日深夜執勤時，發現有人在嘉芳北路要進入私娼寮，隨即通知員警支援埋伏，果真當場查獲兩名私娼與一名嫖客，全案依違反社維法裁處及傳染病防治函送主管機關裁罰。

▲臺西警分局東勢分駐所所長及兩名警員21日深夜，查獲陳姓私娼（黑衣）與許姓嫖客（黃衣）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局東勢分駐所所長許家銘及員警王銘尉、江奕綾於5月21日23時執行轄內八大行業查察勤務，巡視是否有假關門真營業之情事，於23時4分在東勢鄉東南村嘉芳北路見一名男子進入嘉芳北路私娼寮，東勢分駐所所長許家銘立即通知員警附近進行埋伏。

最後於於23時20分在私娼寮共查獲38歲許姓嫖客及56歲陳姓私娼坦承進行性交易，另55歲張姓私娼亦對營業一事坦承不諱，警方將三人依違反社維法裁處及傳染病防治函送主管機關裁罰。

臺西警分局表示，防疫已進入三級警戒，針對轄區八大業者及會成為防疫破口業者，警方會強力查緝防堵擴散，避免成為防疫破口，並呼籲業者應落實「停止營業」等防疫措施。

▲許姓嫖客（黃衣）面對警方訊問性交易一事坦承不諱，警方將許男及兩名私娼依違反社維法裁處及傳染病防治函送主管機關裁罰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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