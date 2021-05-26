「快樂缺氧」怕爆！藥局氧氣瓶被掃光　血氧機直接缺貨

▲受到新冠疫情影響，藥局的氧氣瓶也被掃貨。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台灣本土病例不斷增加，台中慈濟醫院重症專科醫師黃軒表示，病毒進入體內後，會攻擊保護機制，造成「隱形缺氧」的狀況，容易導致急性心肌梗塞。而黃軒的分析出爐以後，民眾也感到相當憂心，跑到藥局掃貨，買光氧氣瓶，引起一陣熱議。

黃軒日前分享，以一般狀況而言，病毒進入人體後，會大量侵犯細胞，與免疫反應作戰，導致許多肺泡被破壞，阻礙氧氣進入血液。

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不過，新冠病毒與一般病毒不同，會攻擊保護機制，接著會有更多血液流向肺臟受損的部位，流向健康部位的血液因此減少，也就是「隱形缺氧」的狀況，有患者甚至意識清醒，還能夠滑手機，後來才注意到狀況不對，身體出現呼吸急促、疲勞等症狀，還容易出現猝死的狀況。

▼除了氧氣瓶以外，血氧機也有購買潮。（圖／記者吳奕靖攝）



對此，根據《東森新聞》報導，近日發生多起新冠肺炎確診者隔離猝死的案例，民眾擔憂發生「隱形缺氧」的狀況，因此到藥局購買氧氣瓶，甚至有人直接掃貨，導致氧氣瓶缺貨。

甚至還有民眾一口氣買了10瓶攜帶式氧氣瓶，被問到原因時，則說是「朋友的媽媽治療用的」。此外，除了氧氣瓶以外，血氧機也被搶購一空，可見民眾對「隱形缺氧」這種症狀相當害怕。

北市聯合醫院胸腔內科蘇一峰醫師也在臉書上說明，依據美國紐約的經驗建議，新冠患者居家隔離時，需要定期偵測血氧濃度，只要血氧濃度在95以上，可以比較安心，若數值位於91到94之間，要注意身體狀況，若數值掉到90以下，就必須馬上就醫，一刻都不能耽誤。

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