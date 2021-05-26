彰化「秀妃養生會館」傳染鏈曝　股東送女員工採檢也染疫

▲雲林縣政府今（26）日下午直播公布雲林確診個案在＋2，累計共9件確診案例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今日疫情全國新增本土633 例(含校正回歸)，雲林新增2例累計共8例，雲林縣政府26日下午直播公布雲林確診個案，縣長張麗善表示，案5884例為38歲男性，居住斗六市與林內鄉女友家，感染源為彰化縣某養生會館群聚；另案5885為居住麥寮鄉與昨日公布案5083是同事，有工作接觸因而傳染。

雲林縣長張麗善說明，案5884例為38歲男性，平時居住於斗六市嘉東里時常往返林內鄉的女友家，曾載送彰化縣養生會館員工前往醫院採檢，會館員工於22日確診後被通知，案5884同日即自行至醫院採檢，但呈現陰性（一採陰），5月23日開始居家隔離，5月25日因出現症狀，故由衛生局安排至醫院就醫、採檢，在同日5月25日確診。

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據了解，案5884為彰化縣秀妃養生會館股東之一，其女友於網路上澄清指出，因載著會館小姐去做了快篩，才知道小姐是確診的，而男友確診後在衛生局的人員安排進入醫院隔離就醫，她自己也做了快篩並自主隔離管理，希望民眾不要恐慌及誤傳。

▲案5884與感染源彰化養生會館員工之關係圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案5884(雲林縣斗六市)男子於雲林縣共場所活動史：

5月21日07:30-13:00 上班（斗六市科加二路）

5月21日13:00-15:00 住家（斗六市嘉東里）

5月21日21:00-21:30 女友住家（林內鄉九芎村）

5月22日6:30-7:00 早餐店購賣飯糰（斗六市西平路棒球場附近）

5月22日07:00-16:00 上班

5月22日16:30-18:00 女友住家

5月22日18:00-18:15 住家

5月22日19:00-19:58 醫院（斗六市莊敬路）

5月22日20:15 女友住家

5月23日上午 女友住家

5月23日15:00-16:00 返回嘉東里住家

5月24日未出門

5月25日上午前往醫院採檢、治療（斗六市雲林路）

▲案5884(雲林縣斗六市)男子於雲林縣共場所活動史，（圖表誤植公司地址，正確為科加二路）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局表示，目前此案5884所接觸者，匡列居家隔離13人、自主健康監測3人，其餘持續續查，有進一步資料補充更新。如民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸,請進行自我健康監，於6月5日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀請打縣府1999專線，將速安排指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

▲案5885為居住麥寮鄉與25日公布案5083是同事，有工作接觸因而傳染。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另一確診案例為案5885，39歲男性居住於麥寮鄉三盛村，為昨日公佈雲林確診案5083的工作接觸者，兩人是同事，因接觸史即在5月24日安排至醫院採檢並同步進行居家隔離，檢驗驗報告結果25日出爐為陽性確診，至昨日確診為止，並未出現確診明顯症狀，為「無症狀確診者」。

案5885(雲林縣麥寮鄉)男子於雲林縣共場所活動史：

5月17日 07：30-12：00 上班（麥寮鄉三盛村）

5月17日12：00-12：10 返家（麥寮鄉中興村）

5月17日13：30-17：00 上班

5月17日17：00-17：15 全聯福利中心購物（麥寮鄉橋頭160號）

5月17日17：15 之後返家

5月18日 07：30-12：00 上班

5月18日12：00-12：10 返家

5月18日13：30-17：00 上班

5月18日17：00 下班返家

5月19日07：30-12：00 上班

5月19日12：00-12：10 返家

5月19日13：30-17：00 上班地點

5月19日17：00 下班返家

5月20日07：30-12：00 上班

5月20日12：00-12：10 返家

5月20日13：30-14：30 前往麥寮發電廠洽公

5月20日14：30-15：00 前往麥寮鄉找客戶，有進屋

5月20日15：00-17：00 上班地點

5月20日17：00 下班返家

5月21日07：30-12：00 上班

5月21日12：00-12：10 返家

5月21日13：30-14：30 前往麥寮鄉找客戶，有進屋

5月21日14：00-14：05 進入7-11橋頭店領錢（麥寮鄉中興村豐安路951號）

5月21日14：05-17：00 上班

5月21日17：00-17：15 前往全聯福利中心購物（麥寮鄉橋頭160號）

5月21日17：15 返家

5月22日未出門

5月23日未出門

5月24日 由119救護車送往醫院採檢後為居家隔離個案

5月25日 實驗室檢驗陽性確診，無症狀，隔離治療中

衛生局表示，目前此案5885所接觸者，匡列居家隔離1人、自主健康監測18人，其餘持續續查，有進一步資料補充更新。如民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸,請進行自我健康監，於6月7日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀請打縣府1999專線，將速安排指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

▲案5885(雲林縣麥寮鄉)男子於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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