獨／雲林最高學府成無罩天堂　運動場多人未戴口罩+近距離聊天

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠肺炎本土疫情嚴重，5月19日中央流行疫情指揮中心宣布，全台升級三級警戒。民眾應停止室內5人以上、室外10人以上社交聚會外，在三級疫情警戒期間，只要出門就必須戴上口罩，否則將可開罰。有民眾向媒體投訴怒斥，昨（25）日在雲林科技大學操場及球場，仍有大多數運動的師生未戴口罩，真的太扯。

▲雲科大操場中，有健走運動的人不僅未戴好口罩，更大聲聊天說話。（圖／民眾提供）

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國內連日確診上百案例，疫情來到最嚴俊時期，早在5月19日中央流行疫情指揮中心宣布，全台升級三級警戒，民眾只要出門就必須戴上口罩，而國內所有民眾、各大娛樂業無不嚴陣以待配合店休，各地方政府也為避免民眾群聚，以防堵疫情擴散，陸續祭出餐飲店禁止內用、封閉校園、公園、公管運動場地等禁制令。

▲有民眾向媒體投訴怒斥，雲林科技大學操場及球場，昨日仍有大多數運動的師生未戴口罩，真的太扯。（圖／民眾提供）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林一名張姓民眾向媒體投訴，國立雲林科技大學校內運動場及球場，每天下午都有大群人在運動，25日傍晚6點半，健走操場的有的是單獨一人，有的則是結伴三三兩兩，不僅多人未戴好口罩，結伴健走的更是大聲聊天說話，排球場上則有多名學生一起打球，沒戴口罩也沒保持安全防疫間距，令人瞠目結舌的誇張畫面，竟出現在雲林最高學府。

投訴民眾進一步表示，目前校園內除了老師與學生，一般民眾是進不去的，堂堂國立大學校園內出現群聚、不戴口罩的狀況，不會太扯嗎？雖然希望住宿師生不要返鄉，但是並沒有強制，怎麼知道是不是有人返鄉再回學校的呢？如果有個萬一成為防疫破口，該由誰負責？諾大校園成了「無罩運動天堂」，據他觀察最少已三天且未有改善情形。

▲投訴民眾進一步表示，諾大校園成了「無罩運動天堂」，據他觀察最少已三天且未有改善情形。（圖／民眾提供）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

各級學校目前是停課狀態，眼見疫情沒有趨緩，今日中央流行疫情指揮中心再度宣布，全國各級學校停課延長到6月14日，而針對住校師生，中央亦希望大家待在原處所不要跨區，非必要不要返鄉，以減少病毒傳播的風險。雲林科技大學位於雲林縣斗六市大學路，5月15日校內即發布啟動全校課程全面遠距教學，5月19日校內亦發出校內防疫措施升級至第三階段。

國立雲林科技大學防疫小組19日發出公告，並針對校園防疫措施細項規定，包括進入校園強制戴口罩、除辦公場所外，關閉室內5人以上及室外10人以上之公共空間、校園不開放校外人士到校(除公務)，落實實聯制(填寫校外人士健康聲明書)等及停止辦理任何實體活動。

記者電訪投訴者詢問，為何不逕行檢舉，投訴者表示，陳時中今在記者會上提及警政已業務繁重，也說「沒有好好做事情的應該要檢討」，他不是希望這些人真的被罰錢，是真心希望大家都能好好配合防疫措施，讓疫情趕快過去，大家早日回到正常生活。

斗六警分局指出，針對雲科大校園有人未戴口罩至昨日為止尚雖然無報案紀錄，但是雲科大校園操場及球場即屬室外空間，需戴上口罩並保持安全防疫間距，未來將會請巡邏員警加強該地區巡視。

▲國立雲林科技大學防疫小組19日發出公告，並針對校園防疫措施細項規定，包括進入校園強制戴口罩，卻還是出現有許多人不遵守的狀況。（圖／翻攝自國立雲林科技大學官網）



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