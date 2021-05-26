快訊／雲林確診再＋2　今起連三天2火車站設防疫快篩車

▲雲林啟動斗六、斗南火車站前「防疫快篩行動車」，5月26、27、28日9:00-15:00，如果從熱區回來或有接觸史、旅遊史者，都能主動快篩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內本土確診案例302例+331例校正回歸，雲林縣確診個案2例，雲林縣長張麗善將於15:00線上直播「疫情說明」會後將文圖及影片貼於縣府官網。雲林縣衛生局初步表示，昨日東勢鄉社區快篩站篩檢完成195人，採檢結果皆為陰性。

雲林縣衛生初步表示，昨(25)日上午於東勢鄉安南村鎮玄宮及下午元長鄉長南村及長北村集會所進行快篩，其中東勢鄉安南村鎮玄宮完成人數195位，也皆為陰性；元長鄉採檢結果則尚未出來。另今(26)日將於麥寮鄉三盛村福安宮設置快篩站及褒忠鄉新湖村集會所設置快篩站，

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▲中央流行疫情指揮中心公布雲林縣有2件新冠狀病毒確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣今(26)日也啟動斗六火車站及斗南火車站前「防疫快篩行動車」，5月26、27、28日三天9:00-15:00，雲林縣長張麗善希望鄉親如果從新北、台北、宜蘭、台中、彰化等熱區回來或有接觸史、旅遊史者，都能主動做快篩，確定陰性後才進入社區，在第一時間將病毒防堵，保護自己也保護他人。

雲林縣政府說明，如雲林縣政府接獲中央通知有確診案例，就會在當日下午15:00召開線上疫情說明，民眾、鄉親可至雲林縣政府Youtube、縣長張麗善臉書、雲林縣政府臉書、地方有線電視及公用頻道03台同步關注。

雲林縣確診個案至昨（25）日累計共7名：

5月25日公佈案5083（麥寮鄉）65歲男子是一家工程行負責人，5月15日回新北被妻子傳染。

5月23日公布案4222（東勢鄉）被新北市案3937運將兒子返鄉傳染的86歲老婦。

5月23日公布校正回歸1例案4019（西螺鎮）為案3868之子，22歲男子。

5月22日公布案3868（西螺鎮）於5月8日前往萬華KTV唱歌染疫45歲男子。

5月21日公布被案2713傳染的弟弟案3147（林內鄉）56歲精神障礙男子。

5月20日公布有萬華工作史，搭火車返鄉的案2713（林內鄉）65歲。

5月18日公布被新北市案1977所傳染的弟弟案2149（元長鄉）66歲癌末男子。

雲林縣衛生局表示，確診者的足跡都是透過疫情調查員詢問確診者，由確診者回溯報告這段期間的活動地點、停留時間等，內容包含日期、時間細節，可能會有回溯上的偏差，將會持續調查更新。

▲中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內本土確診案例302例+331例校正回歸，雲林縣確診個案2例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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