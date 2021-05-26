台灣11死創新高「病情曝光」　6人有萬華活動史！1男確診當天病逝

記者柯沛辰／綜合報導

台灣本土26日新增11例死亡，創下單日死亡新高。這11例中，包含9男2女，其中6人有萬華活動史、3人接觸過個案，總計7人有慢性病史。

詳細情形如下：

案2865：70多歲男性，有高血壓等慢性病史，有萬華活動史，5月19日出現發燒、腹瀉等症狀，就醫後住院，21日確診，24日死亡。

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案2877：70多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，有萬華活動史，5月18日出現發燒、咳嗽等症狀，21日確診，23日死亡。

案3213：60多歲女性，有萬華活動史，5月16日出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，5月22日確診後，5月23日住院，25日死亡。

案3305：60多歲男性，有高血壓性心臟病等慢性病史，有萬華活動史，5月15日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，21日確診後至集中檢疫所隔離，24日因症狀持續住院，25日死亡。

案3980：70多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，有萬華活動史，5月14日出現咳嗽等症狀，21日就醫後住院，23日確診，25日死亡。

案4273：50多歲男性，有中風、高血壓等慢性病史，曾接觸確診個案，4月24日因其他原因住院，5月20日出現發燒、咳嗽、肺炎等症狀，23日確診，25日死亡。

案4373：50多歲男性，有高血壓等慢性病史，曾接觸確診個案，5月7日出現呼吸困難、咳嗽、發燒等症狀，24日確診，當日死亡。

案4666：70多歲女性，曾接觸確診個案，5月16日出現咳嗽等症狀，18日因檢驗陽性至防疫旅館隔離，24日確診，25日症狀惡化，送醫後死亡。

案4984：70多歲男性，有萬華活動史，5月20日至社區篩檢站採檢，當日無症狀，22日曾於集中檢疫所視訊診療，24日確診，當日死亡。

案5098：70多歲男性，有癌症、糖尿病、慢性腎病等慢性病史，5月16日出現發燒、呼吸喘等症狀，23日就醫後住院，25日確診，當日死亡。

案5869：50多歲男性，5月25日由民眾發現倒臥公寓，送醫後宣告死亡，於今日確診。

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