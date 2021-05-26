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濁水溪高灘地「塵捲風」！貼文釣出苦主：我被掃到，直徑至少3米

記者蔡佩旻／雲林報導

2021遇上國內50年大旱，進入5月以來除了無雨更是連續高溫，近日好不容易全台多處下起大雨，但仍未緩解缺水旱象。日前雲林縣有民眾在濁水溪堤防拍到塵捲風，將影片放到臉書社團分享，有網友驚喜表示，「好事情！是西北雨季節的前奏！」；雲林生態協會雲林工作站主任陳清圳表示，熱對流旺盛就容易看見。

▲雲林一位陳姓民眾在濁水溪堤防拍到塵捲風，影片中的塵捲風至少超過3層樓，影片中的塵捲風從大樹的左側開始刮到右側，沒一會兒塵捲風瞬間消失，整段影片近20秒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖姓農民表示，他當時就站在棧板旁邊，突然一陣風飛沙襲來，竟然是塵捲風，目測直徑至少三公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林縣西螺鎮有一位陳姓民眾在濁水溪堤防拍到塵捲風，將影片放到臉書社團分享觀看，影片中的塵捲風至少超過3層樓，影片中的塵捲風從大樹的左側開始刮到右側，樹旁還有一輛自小客車，小客車後車廂還開著，沒一會兒塵捲風瞬間消失，整段影片近20秒。

該則貼文引起民眾熱議留言「這樣的龍捲風能刮飛棚架了」，也有人說是好事情，「代表進入局部地區強烈熱對流的季節！西北雨季節的前奏！」除此之外，貼文竟也意外也釣出了當時被塵捲風掃到的廖姓農民回應，「我在那邊套果袋 ，當埸被掃到」。

▲雲林一位陳姓民眾在濁水溪堤防拍到塵捲風，影片中的塵捲風至少超過3層樓，影片中的塵捲風從大樹的左側開始刮到右側，沒一會兒塵捲風瞬間消失，整段影片近20秒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一位陳姓民眾在濁水溪堤防拍到塵捲風，影片中的塵捲風至少超過3層樓，影片中的塵捲風從大樹的左側開始刮到右側，沒一會兒塵捲風瞬間消失，整段影片近20秒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

《ETtoday新聞雲》循線找到廖姓農民，他心有餘悸表示，24號那天下午他到果園幫酪梨套果袋，約莫4、5點他正要去車上拿手機才走到樹旁的棧板堆邊，突然有呼呼風聲，轉頭過去看，在左手邊約10公尺處突然一陣風飛沙襲來，瞬間眼睛也睜不開，趕緊扶著棧板閉上眼睛站穩低頭，一陣風過後轉頭看，竟然是塵捲風，目測直徑至少3公尺。

廖姓農民說，別說第一次被掃到，他是真的第一次親眼看見這麼大的塵捲風，他回到家還趕緊跟兒子分享今天在田裡被塵捲風掃到的奇妙經驗，才跟兒子說可惜、當時緊急拿了手機也來不及拍就消失了，沒想到當天晚上竟然有人拍到放上來分享，證明他沒說謊。廖姓農民也說，塵捲風消失後約1小時，他收工離開，是真的有下雨，在附近小範圍地區確實下起了10元硬幣大的雨滴，但是只有下一下子而已就停了。

雲林生態協會雲林工作站主任陳清圳表示，24日當天下午他有觀察到，從下午看到一個積雨雲分佈在山區，往濁水溪靠近林內斗六的方向散過去，當時正是典型熱對流旺盛的時間，確實非常有機會形成塵捲風，從中央氣象局監測的氣壓圖來看，剛好台灣有道鋒面，顯示熱對流旺盛。

陳清圳提到，當上升的氣流是溫暖而潮濕的，有利水氣凝結成水點，水點到達高空時因溫度降低而冷卻匯聚成厚雲，稱為積雨雲。而由此形成的降雨稱為對流雨就是俗稱的西北雨。

▲雲林生態協會雲林工作站主任陳清圳指出，當時正是典型熱對流旺盛的時間，確實非常有機會形成塵捲風。（圖／陳清圳提供）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林生態協會雲林工作站主任陳清圳指出，當時正是典型熱對流旺盛的時間，確實非常有機會形成塵捲風。（圖／陳清圳提供）

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