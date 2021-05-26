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蘇貞昌稱2千萬劑疫苗可在第1季起供應　柯文哲：5月底了，在哪？

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，疫苗供不應求，儘管蔡政府近日多次說明疫苗採購狀況及國產疫苗預計8月底開打，但台北市長柯文哲26日晚間則提到，行政院長蘇貞昌2月初在立院表示已向國外採購到2000萬劑疫苗，最快今年第1季起可陸續供應，但在五月底了，疫苗在那裡？

「當官不是在辦公室看數據，只要到醫院看看，你就會知道臺灣的現況，正處於危機之中。」柯文哲在臉書表示，26日中央校正回歸331例、新增302例本土，校正比新增的還多，所以看看就好。反正下星期再回來看，數字將會完全不一樣。

柯文哲指出，不管怎麼校正，確診人數一直在攀升，台北市快篩的陽性率仍有7％以上；這三天因為新冠肺炎死亡的，已經有23個。他強調，防疫專責病房打破過去一人一室的規定，才能暫時解決病床荒。

接著，對於疫苗議題，柯文哲表示，「我們還能撐多久？」蘇貞昌今年二月在立法院進行「COVID-19疫苗專案報告」時，告訴大家政府已經向國外採購到2000萬劑疫苗，最快可以在今年第1季起陸續供應，但現在五月底了，疫苗在那裡？社區感染出現，衛福部長陳時中說地方可以自行採購疫苗、如今總統蔡英文卻又說，疫苗必須中央統籌，請問到底要怎麼做？

柯文哲說，「現在是危急的時刻，到底疫苗何時可以到？人民已經等太久了！」

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