桃園男公關疫調匡列採檢均陰性　衛生局：酒店冒險營業非常不應該

▲桃園市長鄭文燦26日主持防疫記者會，針對媒體詢問桃園男公關足跡提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市維納斯酒店男公關確診前連跑2家酒店被市府公布足跡，市長鄭文燦26日表示，這段時間確診個案，包括近距離接觸，親友間喝酒、酒店喝酒或是親友聚餐等都容易造成飛沫感染，三級警戒管制最重要就是社會活動密度要大幅下降，三級管制加強版就是要從重處分這些違規營業，希望市民都能夠支持。

桃市府26日下午3時召開疫情說明記者會，媒體關切維納斯男公關到第三家酒店去足跡，部長也說這些酒店都會偷開，造成警政同仁面臨染疫風險，針對這樣的風險如何降低，市府怎樣解決這樣的問題？

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衛生局王文彥長指出，桃園某酒店的員工有跨足到另一個酒店，因是確診者，衛生局做了精密足跡疫調，另一個酒店先行匡列20人採檢並做適當處置，這個2個酒店，目前匡列者採檢是陰性，這波酒店大概是8個人確診，因為含外縣市，到現在為止沒有再增加確診人數。「但我們認為，現在酒店雖然全部歇業，但還是有幾個酒店冒險營業，這非常不應該，這個時間點業者要拿出良心，真是不該再出來，尤其喝酒是非常危險，所有的喝酒者沒有人倖免，幾乎是百發百確診，呼籲市民一定要遵守規定，不要再出去公共場所與人飲酒。」

▲桃園市長鄭文燦26日主持防疫記者會，針對媒體詢問提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，這段時間確診個案，主要包括近距離接觸，親友喝酒、酒店喝酒或是聚餐，這都很容易造成飛沫感染，這次三級管制，最重要精神就是社會活動密度要大幅下降，防疫能量要大幅增加，三級管制加強版就是要從重處分違規營業，希望市民都能支持。

此外，警消同仁與醫護同仁都是一樣，都站在防疫第一線，這次所配給疫苗，會請警察局、消防局進行配賦數量，讓第一線警消值勤人員也能納入優先施打對象，市府也募集包括防護衣、個人防護物資提供給消防局、警察局，希望同仁執勤時要注意自身保護，這段時間很多稽查業務、醫療與後送業務，都由警消執勤，特別商請警察與消防局長在勤務安排上、工作紀律要求上，以及個人保護上都要給同仁最大支持關心。

▲桃園市府26日主持防疫記者會，針對媒體提問，市長鄭文燦、衛生局長王文彥與新聞處長詹賀舜提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體再詢問酒店男公關從A店到B店上班，中間有時間差，是否有在外面趴趴走之疑慮？王文彥說，時間差大概還是感染時間，因為一般發病前3天，發病後10天，這段時間其實都有感染源之虞，男公關趴趴走，跨足2個不同地方，目前為止對於違規營業酒店，一定要嚴加稽查，市府一定會全力阻止這樣的散播。

另外，桃園區公所主管陽性反應與2名員工確診案，這3位同仁通勤狀況與疫調足跡是否完成？王文彥強調，目前已完成所有疫調與區公所疫調，採檢都全部完成都是陰性，最後100人左右檢體大概稍晚會出來，到時會再用另外方式向大家報告。這3個人狀況都很好，也都有適當安置，與2名確診員工同辦公室的員工將進行居家隔離14天，也會進行二採確認。

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