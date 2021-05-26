行業風險高！桃市府爭取機場、民航業3.5萬人優先施打疫苗

▲桃園市長鄭文燦26日在防疫記者會上表示，疫苗本週五到位，已向中央爭取針對機場、民航業約3萬5千人，考慮以外加方式優先施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

面對嚴峻疫情，桃園市長鄭文燦26日在防疫會議上表示，第二批疫苗本週五會到位，除了中央疫情指揮中心規定第一至第三類人員與4月11日以前完成第一劑疫苗接踵醫護人員外施打外，他已特別爭取針對機場、民航業等約3萬5千名從業人員，考慮以外加方式優先施打，若可行會請衛生局、部桃等醫護人員協助機場工作人員施打事宜。

鄭文燦指出，中央疫情指揮中心日前向國外進口40萬劑疫苗，本周五即將到位，中心規定以第一類、第二類、第三類，另還有4月11日以前已完成第一劑接種醫護人員為主，我們會按照中央規範進行這一批疫苗接種。

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此外，已特別拜託中央疫情指揮中心，針對機場、民航業等有特別需求，因為機場從業人員大概有3萬5000人，希望考慮以外加方式，讓風險較高的機場從業人員優先施打疫苗，這部分CDC會做充分研議，桃園市府衛生局的大園衛生所、部桃與聯新國際醫院，也會協助機場工作人員施打事宜。

▲桃園市長鄭文燦26日指出，他已向中央爭取針對機場、民航業等從業人員，考慮以外加方式優先施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，中央流行疫情指揮中心已宣布三級管制延長到6月14日，桃園市所有管制作為也同步延長，包括營業場所停止、活動停止等等，長照機構有住民或工作人員都必須採取高強度的自我檢康管理，非就醫型的外出儘量停止，希望確保長照機構的安全。

鄭文燦強調，桃園外籍移工人數超過11萬人，已請勞動局督導各工廠，外籍移工宿舍盡量減少非必要外出，以夠減少群聚風險；有關稽查部分，除了警察局、消防局等，各單位在這段時間避免群聚，各種稽查作為，要請所有同仁要保持稽查頻率，務必讓所有市民都能夠遵守。

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