里民確診「排不到葉克膜」等死！台北里長崩潰：死多少人才算數

▲眼看里民等不到病床，只能等死，里長無能為力。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

近日本土疫情嚴重，全台有不少確診患者面臨「無病房可住」的狀況。台北市南港區新光里里長龔睿堉26日爆料，一位里民日前確診新冠肺炎，卻因為沒有即時得到救治，惡化到需要使用葉克膜，如今只能等待死亡，氣得他痛罵「你們要死多少人才算數」。

龔睿堉在臉書上發文，有位里民身體不適，騎車前往聯合醫院忠孝院區看診， 就醫後確診新冠肺炎，但因為無病房可住，只能待在急診室，好不容易等到病房了，病情又急速惡化。

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《ETtoday新聞雲》記者致電龔睿堉里長，龔里長指出，病情急速惡化後，里民需要葉克膜續命，但因為醫院沒有葉克膜，只能等待轉院，但轉院過程不順利，原先有排到床位，後來又被通知「沒有了」，遲遲等不到空病床，如今病情持續惡化，只能等待死亡，「醫師說，大概就這兩天了…。」

▼里長與確診里民子女的對話。（圖／翻攝臉書）



龔睿堉在臉書上痛批，每當選舉時，政府就把里長當寶，如今面臨緊急狀況，里長的意見又被忽視，「你們是把里長當成夜壺，需要時從床底拉出來用一用，不用時踢到床底理都不理。」

龔睿堉批評，他不懂醫學專業，但每當政府需要動員、救災、物資與志工時，里長是角落裡最快的螺絲釘，如今每天看新聞時，只看到「一堆廢話」，「閉門造車，自以爲感覺良好，每天要救護車跑來跑去還是把病患丟回家，你們要死多少人才算數？陳時中部長，給個痛快吧！」

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