「爸確診2天」都關在家！她一家像被遺忘　女兒：沒人通知要隔離

▲疫調也塞車！「爸爸確診2天」女兒傻眼：都沒人通知他們要隔離。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市有一名計程車運將日前確診，暫時先在家自主隔離「等待送醫」，而家中還有3名同住家屬。運將的女兒投訴，爸爸確診染疫之後，他們沒有接到任何單位電話，通知匡列或等待篩檢等，而且爸爸的身體已經很虛弱，醫療單位卻仍只跟爸爸連絡，他們甚麼都不知道，也沒有辦法協助，只能在一旁乾著急、 身心俱疲。

確診者家屬陳姓女子投訴，她的70歲爸爸5月23日被告知確診，必須立刻進行居家隔離、等待後續送醫，接下來就一直等不到連絡，她與媽媽、哥哥決定先自主隔離，直到2天後（25日）才收到警察的通知，他們3人必須居家隔離，讓她質疑疫調匡列慢半拍，「我們打了很多電話，一直打，他們(1922)只會說，我們會回報」。

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而且醫療單位從頭到尾只跟虛弱的爸爸連絡， 相關資訊都只有爸爸才知道，但爸爸又虛弱到無法告訴他們，讓他們沒有辦法協助，只能在一旁乾著急、質疑為何不能跟其他家屬溝通，「他(父親)比較意識模糊，就是不太清楚，身體不是很舒服、講話很小聲，相關資訊都只有他本人知道，我們都不是很清楚」。

▲由於不知道父親什麼時候才能送醫，讓家屬相當焦急。（圖／資料照片）

陳女難過說，爸爸確診之後，就自己關在房間內休養，他們則是在家中不能出門， 隔著一道門聽到父親猛咳狂吐，她、媽媽及哥哥都無能為力， 四處打電話也一直碰壁「（醫療單位）都沒有說會再回覆，或給我一個答案，像是什麼時候才能知道，什麼時候才可以送去醫院，他們只會說人手不夠」。

所幸後來有熱心的前板橋市民代表協助，透過視訊了解並幫忙解決問題、聯繫相關單位、協助送餐，只是疫情目前仍沒有趨緩跡象，醫療及政府單位目前都忙翻了，導致確診處理及匡列塞車，未來同樣的情況恐怕不會少，如何避免就要看政府如何祭出新政策應對了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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