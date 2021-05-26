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社會 社會焦點 保障人權

桃園酒吧偷營業　12男女群聚辯「來開會」1人見警躲桌下

▲桃園警分局25日深夜在轄區中山路發現有男子在酒吧前抽菸，詢問後竟回答來開會，員警進入酒吧店查獲8男4女，桌上還有酒瓶等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局25日深夜在轄區中山路發現有男子在酒吧前抽菸，詢問後竟回答來開會，員警進入酒吧店查獲8男4女，桌上還有酒瓶等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局25日深夜進行防疫稽查時，在轄區中山路某酒吧側門有人員進出，還有男子抽菸，員警詢問時男子聲稱是來開會的，進入酒吧後發現8男4女共12人，桌上還有酒瓶等證物，業者辯稱「並未營業，只是來開會」等語，甚至還有酒客躲在桌下被察覺，警方依規定製作紀錄表，將全案移請市府衛生局進行裁處。

▲桃園警分局25日深夜在轄區中山路發現某酒吧側門有人員進出，並查獲8男4女在酒吧內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局25日深夜在轄區中山路發現某酒吧側門有人員進出，並查獲8男4女在酒吧內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，25日深夜11時20分許，桃園警分局景福派出所員警執行防疫稽查勤務，在中山路上某酒吧正門雖已關閉，但側門仍有人員進出，懷疑偷偷營業，員警趕往查察，發現店內有8名男客與4名女子共計12人，見員警上門甚至有男客躲在桌下但仍被發現。

業者辯稱「並未營業，只是來開會與拿東西」等語，但員警卻發現桌上有酒瓶等證物，員警依規定製作紀錄表，再移請市府衛生局進行裁罰；桃園警分局呼籲，業者應配合政府防疫政策落實停業規定，以共同防堵疫情，警方將持續加強稽查，避免防疫出現破口。

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