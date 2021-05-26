婦團工會呼籲：放寬防疫照顧假、紓困補貼「必要服務工作者」

▲婦團及工會聯合呼籲，紓困應補助防疫期間「提供必要服務」的勞工工作風險津貼。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／綜合報導

行政院日前通過紓困修正草案，將預算上限提高至6300億元，可望於本月底完成三讀；而婦女新知基金會聯合多個相關團體、工會呼籲，政府應以紓困預算補助受雇者在「防疫照顧假」期間的津貼，同時也盼望放寬申請資格；另外也應補助在防疫期間「提供必要服務」的勞工風險津貼。

婦團提到，近日防疫提升至全國三級警戒，停課不停班，許多家長請「防疫照顧假」卻沒有薪資收入，各縣市社福服務緊縮或關閉據點，很多家庭在照顧需求與兼顧工作之間掙扎，就連防疫第一線的醫護人員，都難以安心找到幼托服務。

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▲學校停課，許多家長必須請「防疫照顧假」。（圖／記者姜國輝攝）



然而防疫期間，各項社福、醫療、水電電信、大眾運輸、滿足社會民生需求等公共服務工作仍需持續，但高雄市出現長照居服員確診個案，萬華疫區的社工人員也冒著風險持續服務無家者及貧困者，令人憂慮這些公共服務人員的安全。

▲▼防疫期間仍有許多「提供必要服務」的工作者。（圖／記者屠惠剛攝）

婦團、相關工會聯合提出訴求如下：

1、紓困補助「防疫照顧假」津貼：政府應以紓困預算來提供受僱者「防疫照顧假」期間之津貼，津貼數額以前一年度全體就業保險被保險人之平均投保薪資來計算。

2、「防疫照顧假」放寬申請限制：防疫照顧假的請假事由，應擴大為防疫期間受僱者「有需要照顧家庭成員者皆可申請，立即修正現行規定為家中有12歲以下幼兒、身心障礙者、失能者才可請假的嚴格限制。

3、紓困補貼「提供必要服務」的勞工風險津貼：政府應以紓困預算補貼防疫期間「提供必要服務」之勞工工作風險津貼，並提供這些服務人員所需的各項防疫物資器材、相關訓練；若相關公共服務人員有家庭照顧需求，但為維持社會基本運作，無法請防疫照顧假，亦找不到其他照顧人力，政府應安排並補助妥適的托育、長照服務。

4、政府紓困預算分配，應考量自營作業者亦有家庭照顧需求，政府應提供與受僱者一視同仁的補償效果。

連署團體：台灣女性學學會、生育改革行動聯盟、台北市婦女救援基金會、現代婦女基金會、勵馨社會福利基金會、台灣身心障礙者自立生活聯盟、中華民國家庭照顧者關懷總會、台灣失智症協會、台灣國際勞工協會、臺北市醫師職業工會、高雄市社會工作人員職業工會、台北市社會工作人員職業工會、桃園市社會工作人員職業工會、全國教保產業工會、高雄市輔育人員職業工會、台北市教保人員協會、高雄市教保人員職業工會、屏東縣幼兒托育職業工會、台南市教保產業工會、台灣高等教育產業工會、全國教師工會總聯合會、全國金融業工會聯合總會、高雄市產業總工會、台北市產業總工會、台南市產業總工會。