桃園祭紓困10帖！助旅宿業周轉、農漁業行銷、稅費減收展延

▲▼桃園市政府26日防疫會議宣布紓困10帖。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃園市政府26日召開防疫記者會，表示由於疫情指揮中心延長三級警戒至6月14日，有關桃園市的相關管制也會同步延長至6月14日，同時市府也宣布桃園紓困10帖，希望桃園市民朋友可以共同度過疫情難關，而因學校停課供應團膳的農漁產品也能繼續行銷，市府也推出蔬菜箱的模式，以宅配的方式來行銷產品，第一批產品已經順利完售， 預計將在6月1日開啟第二輪的蔬菜箱行銷。

桃園市長鄭文燦26日召開防疫記者會表示，因應國內疫情嚴峻，由於中央宣布三級警戒延長至6月14日，桃園市政府的相關管制會同步延長，為維護經濟運作，桃園市政府也祭出紓困10帖，希望能夠幫助市民度過難關。鄭文燦說，去年已有實施相關紓困政策，未來也會繼續延續，針對藝文表演工作者，市府去年有推出線上表演劇場的方式與場館減租，提供藝文創作者演出的機會，未來也會繼續延續這樣的方式。

鄭文燦強調，由於全國採取三級管制，社會活動的密度大幅的降低。不過，由於熱區在雙北，而北北基桃是同一生活圈，市府檢視雙北和桃園相關聯的確診個案，數字都有微幅的上升，表示桃園市跟雙北互動非常密切，因此在支援雙北的同時也要守住桃園。市府會協同中央採取一致性的管制標準，因此我們的管制措施會繼續延長到6月14號

此外，鄭文燦也針對由於學校停課，供應團膳的業者與農漁民等祭出紓困方式，指出將會推出防疫蔬菜香、元氣箱、鮮魚箱、媽媽桃以宅配的方式來行銷農漁產品，預計將在6月1日開始第二輪的蔬菜箱行銷。

紓困10帖：

一、單一紓困窗口協助貸款申請

二、市有場館規費及權利金減免

三、勞工失業及其子女就學補助

四、安心即時上工計畫

五、旅宿業觀光遊樂業協助周轉

六、肺炎疫情稅捐紓困減稅措施

七、公有市場使用費減收

八、青創貸款還款展延

九、農漁業行銷度難關

推出防疫蔬菜箱、元氣箱2.0、媽媽桃線上訂購及鮮魚箱等，行銷本市農產品

十、串接中央紓困補助方案

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