自主封城賣玉蘭花、舉牌工沒收入　議員籲加速紓困：沒錢比病毒更可怕





▲全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

自從雙北和全台升級為第三級防疫警戒，中央、地方持續呼籲停止所有社交活動避免群聚，堪稱「自主封城」；但面對中央25日又將全台第三級防疫警戒延長至6月14日，台北市議員陳建銘表示，自己接獲開計程車的司機哭訴電話，部分社會基層的民眾會沒有收入來源，例如平時賣玉蘭花、手拿舉牌的人、打零工的人，可是政府有顧及這群人嗎？

「沒錢比病毒更可怕，生活紓困無著落。」陳建銘26日表示，這波疫情風暴仍未停歇，全國因應疫情升級三級警戒，中央、地方持續呼籲停止所有社交活動避免群聚，並依傳染病防治法未戴口罩者取締嚴罰，配合政策全民齊抗疫，甚至已自主封城，祈能全民防疫度過這波疫情。

陳建銘透露，自己連續數日不斷接到民眾陳情，疫情升級三級警戒都一週了，民眾為配合政策也保護自己盡量不出門，但平時靠打零工過活、沒有勞保、沒有失業救濟的民眾不出門工作就沒收入，現在就算出了門也無工可做，自主封城後連工作機會也沒了，「但日子還是要過，在無任何收入的狀況下如何活下去？」

陳建銘提及，平時賣玉蘭花的、拿手舉牌的、打零工的人，「政府可有顧及這群活在基層的民眾？疫情固然可怕，但沒錢沒收入也活不下去了。」

陳建銘指出，自己還接到開計程車為業的民眾致電哭訴，去年疫情時前交通部長林佳龍在第一時間立刻發放計程車業者紓困金，反觀現在疫情最嚴竣的當下所有紓困措施或計畫至今都沒人聞問，「政府只會喊全民共體時艱，都活不下去了怎麼共體時艱？計程車業者們也將蘊釀集體前往總統府陳情。」

陳建銘認為，針對社會基層沒有積蓄、沒有收入來源的民眾，願意配合政策卻也影響生計，疫情嚴峻讓人人自危外也產生焦慮，自主封城後連工作跟收入都有困難，而這次突發性的疫情風暴來得急又快，政府的超前部署失效對社會底層的民眾更是雪上加霜，在沒有任何配套措施，疫情尚無法預估緩解時間，而且遠比去年嚴峻的狀況下，所衍生出的社會問題更是不容小覷。

陳建銘更指出，經與北市社會局詢問後更發現，北市社會局針對無薪、生活困難者，社會局在社福中心跟區公所本來就有開放急難救助申請，但並無針對這波疫情另有專案，而且經費來源是中央，為避免申請民眾群聚社會局也不敢宣導，讓這些弱勢民眾孤立無援，呼籲中央與北市府，針對「延稅」、「減租」、「減價」、「優息」、「補貼」、「降稅」、「延租」、「停租」及「勞工紓困」，應盡速研擬出紓困方案。