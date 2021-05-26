不定額補助！觀光業按「營運衰退比例」紓困　旅行社取消出團也補

▲觀光局規劃紓困方案，針對旅行業、旅宿業、導遊領隊等進行補助。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

本土疫情大爆發，交通部觀光局下令遊樂區、風景區等全面關閉，旅行社停辦國旅業務至6/14，許多旅館也掀起一波退訂潮。觀光局研擬紓困方案，將針對觀光產業進行薪資、營運、取消出團等補貼，且不再為「定額補助」，而是按照「營運衰退比例」給予紓困，補助適用時間為下半年。

交通部次長陳彥伯表示，受到疫情影響，旅行業無法出團，旅宿業被退房，不只是觀光業，交通部其他單位也都大受打擊，關於觀光紓困已由觀光局研議相關營運薪資補貼，由於牽涉到紓困特別條例等，交通部正在通盤檢討中，屆時將會陳報行政院核定。

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觀光局副局長周廷彰表示，觀光紓困方案適用業別包括旅行業、旅宿業、導遊、領隊、民宿、觀光遊樂業等，補助時間預計為6月到12月，大方向可分為營運薪資、取消出團等補貼，詳細金額與經費則待行政院核定。

周廷彰表示，這次的紓困方案有些微調整，過去補助都是「定額補貼」，例如每個旅館、每間旅行社都給予額度的相同紓困金，而這次補助將會依照「營運衰退比例」，提供不同額度的補貼。

▲受三級警戒影響，樂園、景區等全面關閉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另外本次也會針對旅行業「取消出團」補助，就像去年初曾實施過「旅行業取消海外旅行團」補助內容。而觀光遊樂業補助去年也曾實施過，受到三級警戒影響，各大樂園都得關閉，訂單也可能被取消，因此本次也將觀光遊樂業列入紓困補助對象。

在防疫旅館補助部分，自15日起已由每房每晚800元調整為1000元，本次紓困方案中也有提報此部分，截至昨日為止，全台防疫旅館已有19664房，六都分別有台北市6884房、新北市1717房、桃園市2481房、台中市1510房、台南市557房、高雄市3883房，全台入住率已達54.74％，預計很快就可達到2萬房的目標。

據了解，觀光紓困方案中營運薪資補貼的初步規劃已出爐，其中包括旅行業員工薪資補貼，每位員工補貼4成薪資、最多2萬元；針對營業額較疫情發生前同期減少5成以上業者，按照員工人數每人每月補貼1萬元。