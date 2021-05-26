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「口吐白沫」身旁倒一片！甘肅馬拉松選手咬舌自救：太可怕了

▲▼馬拉松。（圖／翻攝自武漢晨報）

▲傷者口吐白沫。（圖／翻攝自武漢晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽近日遭遇極端天氣，最終造成21人遇難。當日，許多參賽者都被風吹雨打，只能抱團取暖，不少人更跌倒受傷流血，其中在賽事中倒地口吐白沫、最終獲救的劉喜兵仍然留醫，當回想起比賽情況時，他未有透露太多，但雙眼布滿驚惶，只直言「想想還覺得太可怕了」。

劉喜兵的跑友稱，能夠撿回一條命全憑運氣，「你們賽道（第一梯隊）25個人，21個遇難」。

劉喜兵是蘭州馬拉松跑團「燎原跑團」的團員，10年前開始跑步，是蘭州最早跑馬拉松的跑手之一，在跑友眼中是一名有經驗的「精英級」選手。據悉，他當日在賽道Cp3至Cp2路段（約27-28公里處）被風吹倒，跌倒後便失去意識。網傳影片顯示，當時他只穿了一件跑衣，平躺在地上口吐白沫，雙手不停搓拭自己的胸部，旁邊還有另外一男一女兩名選手。

有團員透露，跑團中有3人遇難，劉喜兵當日被牧羊人救起，轉運到車上時被裹上棉被，體溫才慢慢回升並恢復意識。當團員問劉喜兵為何不與身旁的選手擁抱令身體升溫更快時，他良久才以微弱的聲音回應「不知道，沒意識」，更自言自語感慨道「太可怕了，想想還覺得太可怕了」。

▲▼馬拉松。（圖／翻攝自武漢晨報）

▲兩人幸運獲救。（圖／翻攝自武漢晨報）

在劉喜兵的病床旁邊，躺著另一名倖存跑手黃宇。他表示，當日自己與劉喜兵的距離不遠，在中午時感到自己快要失去知覺，「當時站不起來、手腳、臉也麻木了」。他從背囊取出保溫毯，在風雨中花費近20分鐘才成功打開，卻立即被一陣風吹走，所幸他另帶了一件防曬衣，於是立即穿上。

為了不讓自己繼續失去意識，黃宇不停用帶刺的雜草刺向自己身體，右手沒有知覺，就用左手捉住右手不斷拍地，期間更一直咬自己的嘴唇、舌頭，「你要活下去嘛，必須殘留一點意識」。他憶述，當晚約7時有救援隊的志願者發現他，由於對方只是賽事的保障服務者，根本沒想到情況會如此嚴重，因此只攜帶了棉被、保暖毯。

黃宇表示，志願者聽說會有直升機過來救助，但他們一直沒有等到，後來只能在一位6、70歲的牧羊人帶領下，一行人包裹着自己在黑夜迎着風向前走，直至凌晨約5時終被抬上救護車。

燎原跑團的團員透露，團隊當日約11時半就已經知道賽事的危險狀況，當時不斷有人傳送現場跑手的影片，期間透過跑團的運動服認出失去意識的劉喜兵。當日下午3時，團員們確定事件的嚴重性，於是自行開車出發，並於晚上抵達黃河石林，但因入園需要申請批復，他們只能在園外等待。有團員指出，組委會一直到晚上8、9時才開始救援，「我們的響應的都比他們快。你下午馬上就開始救援，可能傷亡不會這麼多」。

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