　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公文曝光！向大陸買BNT疫苗　林明溱：上午9點已行文指揮中心

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投縣長林明溱擬向中國上海復星代理購買BNT疫苗，並表示已在26日上午9點行文請示中央疫情指揮中心，盼指揮中心能有肯定答覆，以盡速採購。縣府也將撥出2500萬元採購30萬劑疫苗，林明溱強調，這2500萬只是訂金，並非最終的採購金額。

▲林明溱喊話中央放行地方政府購買新冠疫苗。（圖／南投縣政府提供）

▲林明溱喊話中央放行地方政府購買新冠疫苗。（圖／南投縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林明溱喊話中央放行地方政府購買新冠疫苗，公文曝光。（圖／南投縣政府提供）

▲林明溱喊話中央放行地方政府購買新冠疫苗，公文曝光。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，國內疫情嚴峻，現已買到的60萬劑疫苗仍不敷使用，尤其縣內也有10多名確診案例，希望中央能夠盡購採買足夠的疫苗。而以南投縣40萬人口來說，粗估購買30萬劑就夠了，縣府現也透過國台辦與上海復星接洽，希望能夠購買30萬劑的BNT疫苗，因為上海復星醫藥生產的BNT疫苗是代理美國大廠「輝瑞」所生產製造的。

林明溱說，26日上午9點也正式行文向疫情指揮中心請示，盼中央能給予肯定答覆，應撇除政治因素，以救人為優先選項，地方政府如果有能力可以購買就應該要開放給各地方政府自行採購。他指出，地方自己花錢買疫苗，也不用中央花錢，現階段最重要的事是中央與地方共同合作，當務之急是先將疫情制住，才能恢復經濟運作，讓民眾有能力可以賺錢養家，降低國人的經濟壓力負擔。

不過前立法委員蔡培慧也提出質疑，指出南投縣府要購買疫苗但真的作好準備了嗎？南投縣已經規劃好零下70度冷鏈系統嗎？蔡培慧表示，林明溱說BNT疫苗是美國輝瑞大廠委託上海復星所生產製造的，所謂的「輝瑞BNT疫苗」其實是由中國所代工的「復必泰」疫苗，且目前僅在港澳地區販售，沒有經過中國藥監局審批通過，更沒有上市，相對於輝瑞疫苗一劑就要600元，縣府以2500萬元購買30萬劑疫苗，相當於一劑僅要80元，僅為其市價的十分之一；且也有發生包裝瑕疵的問題，效期更僅只到今年6月！直言「這樣的疫苗您敢打嗎？」，更向林明溱喊話，與其自購還不如趕快向中央申請6月將到的200萬劑疫苗，還比較快一點。

ET快訊
中和某公司下令「確診要懲處、取消年終」　侯友宜回應了
南投要買30萬劑「復必泰」疫苗　她爆：有發生瑕疵效期只到6月
快訊／還缺5萬劑！　新北重災區僅分配1.8萬劑疫苗
快訊／中正一分局派出所警員「快篩陽性」
《時代》評台灣防疫是「吹牛」　前外交官：台人看了應很不舒服
繳不出租金、貸款怎辦？律師曝「就讓房東告」：輸了不會如何
發票中1萬！他點開通知秒心寒　眾人一看：也太剛好
快訊／疫情太嚴重　金曲獎小巨蛋頒獎典禮延期
重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今起「北患南送」　中國附醫清空第一醫療大樓、榮總急調90多床

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

不斷更新／疫苗荒！全台庫存總整理　北市已一瓶不剩

不定額補助！觀光業按「營運衰退比例」紓困　旅行社取消出團也補

林明溱要買「復必泰」疫苗　蔡培慧爆：發生過瑕疵且效期只到6月

北市聯醫「醫療崩壞」！指揮中心：患者轉送外縣市、重症才住院

停課撞期末考、疫情衝擊大學指考！教育部下午邀22縣市開視訊會

疫情無法上街賣雜誌⋯《大誌》啟動線上訂　幫販售員度過難關

失智長輩不戴口罩、吵著要出門！靠「這7招」破解就對了

停課延長「神器手掌」都打掉了　家長崩潰補貨：怕不夠

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

今起「北患南送」　中國附醫清空第一醫療大樓、榮總急調90多床

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

不斷更新／疫苗荒！全台庫存總整理　北市已一瓶不剩

不定額補助！觀光業按「營運衰退比例」紓困　旅行社取消出團也補

林明溱要買「復必泰」疫苗　蔡培慧爆：發生過瑕疵且效期只到6月

北市聯醫「醫療崩壞」！指揮中心：患者轉送外縣市、重症才住院

停課撞期末考、疫情衝擊大學指考！教育部下午邀22縣市開視訊會

疫情無法上街賣雜誌⋯《大誌》啟動線上訂　幫販售員度過難關

失智長輩不戴口罩、吵著要出門！靠「這7招」破解就對了

停課延長「神器手掌」都打掉了　家長崩潰補貨：怕不夠

今起「北患南送」　中國附醫清空第一醫療大樓、榮總急調90多床

最低26折！築間餐飲集團開放外帶　和牛海陸便當200元有找

整形名醫張耀元涉嫌下藥性侵熟女　更一審仍判4年

八大行業無視禁令成破口　蘇貞昌：業者、工作者、顧客全都重罰

重溫拉昆市警局！黎明死線X惡靈古堡合作公開　里昂、吉兒回來了

全台10警染疫全在雙北！支援快篩站、追確診失聯...盼優先打疫苗

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

狂噴殺蟲劑爆炸「門窗全被炸飛」　女重傷送醫...家人：噴到蚊香

1個「偶然」發現虛幣交易bug　9泰達幣大盜1晚撈2500萬

疫情求生！阿基師飯店十天業績破百萬　全靠牛肉麵、雞湯調理包

萬華街頭慘況直擊！2女「狂咳＋躺擔架」　民眾：太恐怖1天20台

生活熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

整片X光白掉！確診看似「輕症」24小時急速惡化插管

獨／雲科大成無罩天堂　多人未戴口罩+聊天

她請假顧孩下個月吃土！他霸氣一句話暖哭網

更多熱門

相關新聞

佛心！花旗因應3級警戒延長　提供員工5.5天有薪「家庭照顧假」

佛心！花旗因應3級警戒延長　提供員工5.5天有薪「家庭照顧假」

我國疫情嚴重，雙北從 5月15日開始宣布升級第三級防疫，隨後全台跟著升級，先前已有不少金融機構提供員工如果請「防疫照顧假」仍會給薪，或是其他優於勞基法的待遇，近期由於國內疫情並沒有趨緩，因此，中央流行疫情指揮中心宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6 月 14 日止，花旗（台灣）因應3級警戒延長，宣佈員工可申請每年5.5天有薪「家庭照顧假」之外，還能享有兩日疫苗接種假、1日內部既定的休假充電日。

「連拜登去年都打了BNT」　羅智強轟中央阻南投買疫苗

「連拜登去年都打了BNT」　羅智強轟中央阻南投買疫苗

AZ疫苗庫存吃緊　台中剩1960劑撐不到半天

AZ疫苗庫存吃緊　台中剩1960劑撐不到半天

快訊／華南銀再傳確診！　中崙分行1員工染疫

快訊／華南銀再傳確診！　中崙分行1員工染疫

即／美國疫苗何時來台？　AIT回應了

即／美國疫苗何時來台？　AIT回應了

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面