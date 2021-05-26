公文曝光！向大陸買BNT疫苗　林明溱：上午9點已行文指揮中心

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投縣長林明溱擬向中國上海復星代理購買BNT疫苗，並表示已在26日上午9點行文請示中央疫情指揮中心，盼指揮中心能有肯定答覆，以盡速採購。縣府也將撥出2500萬元採購30萬劑疫苗，林明溱強調，這2500萬只是訂金，並非最終的採購金額。

▲林明溱喊話中央放行地方政府購買新冠疫苗。（圖／南投縣政府提供）



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▲林明溱喊話中央放行地方政府購買新冠疫苗，公文曝光。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，國內疫情嚴峻，現已買到的60萬劑疫苗仍不敷使用，尤其縣內也有10多名確診案例，希望中央能夠盡購採買足夠的疫苗。而以南投縣40萬人口來說，粗估購買30萬劑就夠了，縣府現也透過國台辦與上海復星接洽，希望能夠購買30萬劑的BNT疫苗，因為上海復星醫藥生產的BNT疫苗是代理美國大廠「輝瑞」所生產製造的。

林明溱說，26日上午9點也正式行文向疫情指揮中心請示，盼中央能給予肯定答覆，應撇除政治因素，以救人為優先選項，地方政府如果有能力可以購買就應該要開放給各地方政府自行採購。他指出，地方自己花錢買疫苗，也不用中央花錢，現階段最重要的事是中央與地方共同合作，當務之急是先將疫情制住，才能恢復經濟運作，讓民眾有能力可以賺錢養家，降低國人的經濟壓力負擔。

不過前立法委員蔡培慧也提出質疑，指出南投縣府要購買疫苗但真的作好準備了嗎？南投縣已經規劃好零下70度冷鏈系統嗎？蔡培慧表示，林明溱說BNT疫苗是美國輝瑞大廠委託上海復星所生產製造的，所謂的「輝瑞BNT疫苗」其實是由中國所代工的「復必泰」疫苗，且目前僅在港澳地區販售，沒有經過中國藥監局審批通過，更沒有上市，相對於輝瑞疫苗一劑就要600元，縣府以2500萬元購買30萬劑疫苗，相當於一劑僅要80元，僅為其市價的十分之一；且也有發生包裝瑕疵的問題，效期更僅只到今年6月！直言「這樣的疫苗您敢打嗎？」，更向林明溱喊話，與其自購還不如趕快向中央申請6月將到的200萬劑疫苗，還比較快一點。