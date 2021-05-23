台南無業男缺錢衝高雄搶女子皮包　警靠電眼6小時火速破案

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，本土案例持續飆升，高雄湖內警分局拼防疫之餘、治安無破口！警方於今（23日）上午近7點半，接獲一名67歲的李姓女子報案，她表示自己在阿蓮區中正路一帶的菜市場採買商品後，正準備坐上機車離開，突然遭到一名騎著未懸掛車牌機車的男子從後搶走皮包，男子得逞後逃之夭夭，女子一共損失皮包1只，還有裡面所放的身分證、健保卡與現金7000元整，湖內警方隨即組成專案小組展開查緝，擴大調閱監視器，6小時內將嫌犯逮補。

▲家住台南的男子無業缺錢花用，竟到高雄阿蓮區搶奪女子皮包，所幸警方調閱監視器辦案6小時內將人逮補、追回失物。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲家住台南的男子無業缺錢花用，竟到高雄阿蓮區搶奪女子皮包，所幸警方調閱監視器辦案6小時內將人逮補、追回失物。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，今日上午第一時間接獲報後，隨即組成專案小組展開查緝，隨後依據被害人的描述，循線擴大調閱監視器進行比對，並鎖定一名家住台南的42歲朱姓男子涉有重嫌，最終專案人員在同一天（23日）下午2點10分在朱姓嫌犯住處將人緝獲到案。

▲男子搶奪皮包時所騎乘的機車。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方並在朱男住處起獲作案所騎乘的機車及女子遭搶的贓物，共計有皮包1只以及裡面所放的身分證、健保卡與現金7000元整，經警方初步了解，朱嫌平日沒有正當工作，又因缺錢花用，才會跑到高雄阿蓮區鋌而走險犯案，全案詢問後將他依搶奪罪移送橋頭地檢署偵辦。

湖內警分局長洪振順表示，對於他人財物不可有非分之想，民眾如不幸遇到歹徒行搶，當下應保持冷靜，並詳記歹徒特徵、車號與逃逸路線，對於類似案件的發生，即便目前是防疫重要時刻，湖內警分局對轄區治安也不會有所鬆懈，絕對有信心與能力維護社會治安，讓轄區居民感到安心。

▲高雄湖內員警循被害人描述的線索，6小時內將男嫌逮補。（圖／記者黃子倩翻攝）

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