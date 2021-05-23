大社卡拉OK還在開　3男唱歌被抓包！闆娘急關燈來不及了

▲高雄大社區一家卡拉OK被巡邏員警發現仍營業做生意，店家被斷水電電，老闆娘還得遭開單。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，不僅連續超過一週本土病例數超過200例，昨（22日）更新增400例「校正回歸」本土病例。高雄仁武分局昨（22日）晚間7點多在大社區青雲宮附近一家卡拉OK執行巡邏防疫稽查，發現該店負責人秋女見員警到場神色緊張並匆匆關閉店內電燈，隨後員警果然在店內查出不法，一共有3名男子在店內消費，違反防疫規定，員警隨後蒐證開單並通報衛生局裁罰，公務局也立刻讓店家斷水斷電。

警方指出，這起事件發生在22日晚間7點多，仁武分局大社分駐所員警執行18-20巡邏兼防疫稽查，發現這家卡拉OK營業負責人邱女見員警到場，她神色緊張並匆匆關閉店內電燈，隨後員警果然在邱女的店內，發現黃姓、卓姓及盧姓等3名男子在店內消費，顯然違反防疫規定。

▲高雄大社區一家卡拉OK被巡邏員警發現仍營業做生意，店家被斷水電電，老闆娘還得遭開單。（圖／記者黃子倩翻攝）

員警立刻依規定蒐證、製作臨檢紀錄表、開立舉發通知書，並通報衛生局裁罰及請工務局將該店斷水斷電；並於今（23日）上午9點半，由高雄市政府警察局長黃明昭會同仁武分局長蔡文峰，以及經發局、公務局、衛生局、自來水公司及台電等多個單位到現地勘查現場狀況，並於當場實施斷水斷電，以宣示政府執行防疫措施的決心，期能提供市民健康、安全、安心的生活環境。

▲高雄大社區一家卡拉OK被巡邏員警發現仍營業做生意，店家被斷水電電，老闆娘還得遭開單。（圖／記者黃子倩翻攝）

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