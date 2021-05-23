高雄酒吧偷營業！店員叫「熊貓外送」露餡　4人沒戴口罩店家慘了

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情持續延燒，23日新增287例本土個案，且有170例校正回歸。因應疫情升溫，高雄市政府防疫規範娛樂休閒場所需暫停營業，以避免疫情擴散，但新興分局今日凌晨接獲民眾連續報案，指出在五福一路上有一間酒吧違法營業，警方立即前往營業場所稽查，果然在酒吧內一共發現4名客人且皆沒有戴口罩，除了依照規定開出罰單，市府也裁處斷水斷電。

▲高雄新興區酒吧違規營業，警方一共查到4名客人且未戴口罩全被依法開單。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，接獲民眾報案後，趕到現場看到酒吧鐵門關上，但發現裡面仍有音樂撥放聲音且營業招牌亮起，警方察覺有異，因此前往大樓調閱監視器，發現於前一天（22日）晚間接近11點陸續有2女1男進入店內。不過由於當時店家大門緊閉，警方遲遲無法進入查緝，新興分局五福派出所便編排專責警力在該店週遭埋伏。

▲警方在酒吧外埋伏，直到美食外送員送餐，才找到機會進入稽查。（圖／記者黃子倩翻攝）

23日清晨4點多，警方發現一台熊貓外送員騎乘機車在店家門口徘迴，似乎在找尋點餐的客人，警方便尾隨他身後，直到確定外送員將機車停於該店外，隨即在店家打開大門之際、立即進入稽查，並由店員陳男帶同警方查看，在該店3樓處包廂內發現3名客人，分別是李男、伍女、王女三人，他們不顧疫情嚴峻，竟在該店歡唱、飲酒，且全程未戴口罩及未保持社交距離。

雖當下店家辯稱在場的是員工及公關人員，警方仍不採信，針對店家違法營業事實明確，明顯違反防疫規定，警方蒐證後，現場4名客人未戴口罩部分，當場依違反傳染病防治法規定當場舉發；另店家違規營業部分，新興分局立即通報警察局、工務局、經發局、衛生局裁處斷水斷電。

▲高雄新興區酒吧違規營業，遭到附近民眾舉報，開罰後斷水斷電。（圖／記者黃子倩翻攝）

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