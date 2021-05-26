不怕疫情！北市5應召妹主打「全素人」　爆乳接客價碼曝

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲線報，有應召站利用網路論壇刊登「性暗示」訊息，警方掌握5處應召女的藏身處，最後逮捕1名本國女以及4名越南妹，4名越南妹均為逃逸外勞；雖然沒有男客上門，但5名應召妹均坦承以1千8百元至3千元從事非法性交易。

北市中山分局在網路上發現雖然八大行業全面歇業，但是仍有地下應召站持續經營，於網路上發現有論壇張貼廣告，還主打全素人、身材美豔、中文溝通，憂心成為防疫破口，所以在25日晚上7時許，兵分5路前往埋伏逮人。

▲北市5名應召女在疫情嚴峻期間，竟然隱身出租套房從事性交易。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方埋伏2小時發現沒有客人上門，隨即上門敲門，等對方應門後伺機進入，最後逮捕35歲的高姓台灣籍女子，以及41歲的阮姓越南籍女子等4人，5人均坦承以半小時1千8百元至3千元的價格，分別從事半套或全套性交易。

警方發現，4名越南籍女子均為逃逸外勞，原本都在工廠上班，跑到台北賺皮肉錢，警方訊後除均依照社維法開罰之外，4名越南女也送往移民署收容。

▲中山分局查獲5名台灣籍、越南籍應召妹涉嫌從事性交易，隨即將人帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，5名涉嫌從事性交易的應召妹，均藏身在民宅內的出租套房，且憂心成為防疫破口，所以將女子帶回時，先行以酒精消毒，並測量體溫，然後採取空曠空間做偵訊，警員以及外籍女子均穿隔離衣以及配戴口罩，確保安全無虞。

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