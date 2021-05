瑜珈大師酸「傻瓜才缺氧氣」…還自製神藥販售！　印度醫護全怒了

▲印度瑜伽大師拉姆德夫(Baba Ramdev)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

印度瑜珈大師拉姆德夫(Baba Ramdev)崇尚民俗療法,批評現代醫學根本沒有效果,還自行研發「抗疫神藥」,並嘲笑使用氧氣瓶的確診病患,「上帝給了我們免費的氧氣,為什麼不用呢?只有傻瓜在找氧氣瓶。」他的言論也在印度醫界掀起怒火,印度衛生部長更發出聲明,要求拉姆德夫收回言論。

根據BBC報導,拉姆德夫月初時曾在影片中嘲笑使用氧氣瓶的確診病患,「上帝給了我們免費的氧氣,為什麼我們不用呢?神已經在大氣中填滿了氧氣,怎麼還會有短缺呢?只有傻瓜在找氧氣瓶,為什麼要抱怨沒有氧氣、病床跟火葬場呢?」

'Shows maturity': Dr. Harsh Vardhan lauds Baba Ramdev for withdrawing his allopathy quip; urges all to unite https://t.co/xUmw3UX7bO — Republic (@republic) May 24, 2021

拉姆德夫更在後續的影片中表示,成千上萬的病患在使用現代藥物後死於新冠肺炎,引發許多病患家屬和醫生的不滿。衛生部長瓦爾丹(Harsh Vardhan)發出聲明表示,拉姆德夫應該收回他的言論,「在這場戰役中,醫生、護理師和其他衛生工作者冒著生命危險拯救人們的生命,他們在危機中對人們服務的奉獻精神是無可比擬的。」

拉姆德夫23日撤回在推特上的爭議言論後,隔天立刻寄信詢問印度醫學協會(IMA),「為什麼現代醫學無法治癒包含糖尿病、高血壓在內的25種疾病?」這也再度激怒當地醫生,專精於治療新冠肺炎的法斯胡德恩(A Fathahudeen)醫生表示,這種信會對醫護人員造成永久的侮辱和傷害。

I am 24,posted in ICU,with 8-10 new mucormycosis cases daily,heavy viral load,risking our lives to save patients & then we see the comments like Baba Ramdev,so much depressing.

We are not money minded like you baba,

We are paid only 12k/month

Have some shame!#ArrestQuackRamdev pic.twitter.com/fYUN7yyhzH — Medicogirl (@nikita__panwar) May 22, 2021

Such poisonous comments by Baba Ramdev have hurt our sentiments. We are proud of our health workers and the Medical research team working day in and day out to save our lives. Strict action should be taken against @yogrishiramdev#India_Against_Ramdev@NikhilHanda43 — Dr Amarinder Singh Malhi MBBS/MD/DM@aiims_newdelhi (@drasmalhi) May 24, 2021

▲拉姆德夫的言論點燃醫護怒火。



BBC指出,拉姆德夫擁有數百萬名追隨者,他也在2006年成立「Patanjali Ayurveda」公司,推出各種崇尚自然的草藥商品,業務範圍更橫跨食品、衣服、肥皂等。他在去年6月推出一款名為「Coronil」的神藥,聲稱能在3天內治癒新冠肺炎,並在今年2月聲稱,此藥已獲得世界衛生組織(WHO)批准。

印度衛生部門表示,儘管這款藥物沒有數據顯示其治療效果,但卻因為它是以「增強免疫力」為功效註冊販售,所以無法強制下架。WHO也發出聲明否認批准該款藥物。

★《宇宙人外信》:中英日韓四聲道,時事閒聊學單字★

Spotify|KKBOX|SoundOn|Apple Podcast|Google Podcast