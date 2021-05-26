朱立倫喊話「Taiwan Needs Help」　中央不該擋地方、企業買疫苗

▲朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣疫情嚴峻，目前正面臨疫苗不足的困境，不少地方政府積極尋求購買疫苗的方式。對此，前新北市長朱立倫喊話「Taiwan Needs Help」，希望中央不要有任何政治考量，無論民間或企業只要能夠爭取到疫苗的管道，政府通通不該擋。

朱立倫26日表示，過去一年我們對全世界說「Taiwan can help」；一年之後，台灣疫情險峻，解封台灣關鍵除了疫苗還是疫苗，萬事莫若疫苗急！而目前「Taiwan Needs Help」，台灣需要幫助，我們必須用最快的速度向全世界爭取疫苗，保護國人、維護經濟命脈不中斷；政府防疫的首要工作除了圍堵就是疫苗。

朱立倫期盼，「沒有任何政治考量，不要任何官僚心態」，任何疫苗來源；不管中央或地方、民間或企業、海內或海外、僑胞或台商，能夠爭取到疫苗，食藥署快速核准就立即施打。這時沒有那麼多政治陰謀論或顏色之別，台灣需要幫助，能夠幫忙台灣就是朋友。

朱立倫強調，任何縣市有能力取得疫苗、任何企業能透過管道為員工購置疫苗，無論地方公費、或是民間自費，施打疫苗為政府分憂，通通不該擋！

朱立倫認為，防疫不分中央地方，好的建議就應該採納，幫的上忙的就應該接受。如同中央終於同意離島機場設快篩站一般，這是正確的決定，用開放的心胸放手讓地方做好防疫工作，大家同心面對嚴峻的疫情，「Taiwan Needs Help」疫苗是全民所望！

▼朱立倫要求，政府應開放民間各種管道購買疫苗。（圖／翻攝朱立倫臉書）



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