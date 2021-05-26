快訊／新北20幾歲員警染疫　病發前多次協尋失聯確診者

▲新北市刑大消毒。（圖／警察局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府刑事警察大隊1名年輕員警於5／21身體不適向主管請假，後於5／24返回工作崗位前仍持續出現不適。事後，該員警快篩陽性，後續匡列58人中有3人為陽性，其中1名PCR遭少出爐，結果為確診，研判染疫員警可能於協尋失聯確診者過程中遭傳染。

對此，警察局長黃宗仁痛心表示，對於員警因為查緝確診失聯者而染疫，感到萬般不捨，警局這裡一定會給予最大的協助與支持，並希望所有同仁在這非常時期能優先保護自己的安全，因為大家都是維護社會安全最重要的基石。

警察局於25日安排該隊全隊隊員及辦案密切接觸者共58人接受快篩，其中3人篩檢結果為陽性，目前已完成PCR檢測，並等候PCR檢測結果。上述3人其中1人，同住兄長為樹林分局偵查隊同仁，亦於同日安排篩檢，頃獲知結果為陽性後，亦已緊急安排同小隊3名同仁前往篩檢，初篩均為陰性，以上初篩陰性人員均已休假返家進行自我健康管理。

目前警察局已規劃刑警大隊所有同仁及與樹林偵查隊確診同仁接觸較密切者，於26日前往快篩，避免疫情持續擴大，也於24日到26日期間，針對辦公廳舍內部與寢室及相關使用車輛做清消3次，確保辦公環境安全，另刑大與樹林分局均已實施分流及居家辦公，讓必要之行政運作都能正常維持。

警察局表示，由於警察局大批人力支援疫調作業，快速釐清感染源及所有接觸者，經調查刑大染疫員警於病發現前曾多次協助前往協尋染疫失聯者，研判可能於過程中遭傳染。