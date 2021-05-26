交通旅遊「5大限制」延至6／14！搭計程車禁飲食　樂園景區全關閉

▲搭計程車禁止飲食，且業者須落實消毒作業。（圖／台中市政府提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，全國疫情警戒標準第3級延長實施至6/14。交通部指出，同步延長交通旅遊五大限制，如民眾於臺鐵、高鐵，及國道客運(含各轉運站)之各車站付費候車區、各航空站內候機室全部禁止飲食，營運計程車落實全程戴口罩及禁止飲食，各國家風景區、各觀光遊樂業所屬遊樂園區及航港局所有燈塔園區關閉等。

交通部表示，端午節連假自6月12日至14日止，配合疫情指揮中心延長三級警戒，並為加強連假期間的防疫，目前雙鐵的全車對號座措施將延長至6月14日止。

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交通部指出，雖然近期雙鐵搭乘人數減少許多，但也要求雙鐵必須衡酌旅客訂票的狀況，調整疏運班次。特別是臺鐵在服務短程通勤區間車，臺鐵也應注意車廂狀況，讓旅客可以適度保持社交距離。

▲大眾運輸防疫措施升級。（圖／記者呂佳賢攝）

第三級之交通旅遊防疫措施：

一、 民眾於臺鐵、高鐵，及國道客運(含各轉運站)之各車站付費候車區、各航空站內候機室全部禁止飲食，場站內餐飲區應採實聯制，鼓勵外帶。

二、 以上各場站每小時清潔消毒1次；每天收班後深度清潔消毒。

三、 配合彈性上班，臺鐵區間車及捷運進行人流管制，分散尖峰人流(配合異地或遠距辦公，彈性時間)。

四、 各國家風景區、各觀光遊樂業所屬遊樂園區及航港局所有燈塔園區關閉。

五、營運計程車落實全程戴口罩及禁止飲食，每趟載客完畢應立即清潔消毒1次，每日收班進行深度清潔消毒。

▲因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。（圖／記者湯興漢攝）