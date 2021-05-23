高雄妹沒戴口罩買嘸碗粿！衝隔壁店與闆娘「互扯髮」原因曝

▲高雄女子藉著酒意與店家起衝突，和女老闆互相扯髮，遭到警方控制並針對她沒戴口罩部分開單。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

停車問題引爆糾紛！今（23日）上午5點多警方獲報在高雄前鎮區光華二路447號前有糾紛，員警獲報到場後，經了解是一名邱姓女子和外籍友人到附近一家碗粿店買早餐，店員看到邱女沒有戴口罩而拒賣，豈料邱女離開後經過碗粿店隔壁的排骨店，想起先前的停車糾紛，跑到店家裡面與徐姓老闆抱怨，排骨店的林姓老闆娘看老公被罵衝出來和她理論，雙方越吵越火爆，竟演變成肢體衝突、兩女互扯頭髮，事後林女與先生表示要對邱女提出傷害告訴。

警方指出，這起糾紛發生在清晨5點多，原本邱女和外籍友人因沒帶口罩遭到碗粿店拒賣離開，但想回家的她，步行經過碗粿店隔壁的排骨店時，突然想起排骨店的客人或老闆時常將車子違停，導致她進不了家門，氣憤之餘邱女藉著酒意向排骨店的徐姓老闆抱怨，豈料店內的林姓老闆娘看到老公被罵，衝出來「護航老公」，跟邱女的戰爭一觸即發，兩人互相扯髮，邱女更將店內的椅子與垃圾桶推倒，場面十分火爆。

警方事後將酒後鬧事的邱女帶回派出所安置，她面對警方詢問，起初不肯配合也不願戴口罩，無奈之下員警只好半推半拉，最後還出動女警協助，才成功將人帶上車，並針對她沒有戴口罩的部分依法製單告發，另外林女和先生到醫院就醫後也到派出所對邱女提出傷害告訴。

前鎮分局呼籲民眾遇到違規停車時應保持冷靜，理性處理，勿與人發生肢體衝突，應通報警方前來協助處理，另防疫期間並應做好個人防疫作為。

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