高雄男猥褻瑞豐夜市「二公主」畫面曝！2年來第5次...闆娘怒了

▲高雄市一名男子涉嫌猥褻瑞豐夜市的人體模特兒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市瑞豐夜市被稱為「二公主」的人體模特兒遭到不明男子「性侵」，還在它的身上留下體液，就在13日下午3點左右全台大停電之際，這名男子又來「犯案」，當場被查獲。

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13日下午3點左右，瑞豐夜市許姓管理人發現30歲的楊姓男子在夜市內徘徊，並於監視器中發現他有移動、破壞夜市第12排服飾攤商被稱為「二公主」的人偶情事，楊姓男子當時聽到攤位外有聲響便趕緊離開，許姓管理員於是報警處理，警方到場後，在夜市走道發現到楊姓男子，並且在現場打電話詢問服飾店的39歲徐姓女老闆是否要提出告訴，徐姓老闆表示尚不需提出告訴，員警告誡當事人勿再犯。

▲「二公主」的人偶遭怪男騷擾，老闆娘只好在它身上留字條求放過。（圖／CTWANT提供）

其實這也不是楊姓男子第一次做出這樣的事情，據了解他在近2年來至少五度鎖定瑞豐夜市，這家服飾攤位的模特兒人「二公主」，進行「人與麻豆的連結」，數度留下不明液體，還曾趁深夜將二公主「帶出場」，讓老闆娘覺得作噁又憤怒。

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