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台氯林園廠50人早點名遭疑群聚！準備開會量體溫　勞檢稽查改線上

▲台灣氯乙烯林園廠外包商人員在室外等待量測體溫，目前都已改成分批入場 。（圖／高市府勞工局提供）

▲台灣氯乙烯林園廠大批外包商人員在室外（上圖）等待量測體溫開晨會 。（圖／高市府勞工局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

由於疫情嚴峻，全國進入三級警戒，大家都擔心群聚，但台灣氯乙烯林園廠遭爆，上工前約四、五十名工作人員會聚集在廠區開會，人數已超過室外10人以上禁令。高雄市衛生局表示，職場工作所需不在限聚令範圍內，沒有違規，但還是不妥，已請勞工局輔導；廠方也表示已採分批分流，降低群聚可能。

台灣氯乙烯林園廠遭報導每天上工前，召集員工在室外開會點名並量體溫，雖有戴口罩，但明顯已超過室外10人以上禁令。衛生局介入調查後了解，表示針對勞工職場上班所需，不適用防疫室內5人、室外10人以上停止聚會指引，不過因恐有不同部門單位勞工群聚，正值防疫高峰期仍顯不妥，會請勞工局前往該公司協調改善。

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經勞工局輔導後回應，該公司因廠區歲修，有多名工作者戴口罩於公司室外集會，進行歲修作業危害告知。勞工局勞檢處已於5月23日派員前往廠區，輔導該公司改採線上宣導及確認，以兼顧工作安全及防疫措施。

台聚關係企業工業關係經理黃信介表示，目前台氯廠區屬停工歲修狀態，進入廠區人員，在外頭等的都是外包廠商。在進廠區前集合，會先簡單開5至10分鐘工作會議，以及進行一連串的噴酒精消毒、量測體溫等。但因防疫時期，目前已開成線上開會，並且以分批入場方式，不會再有群聚狀況發生。

時間對我們來說完全沒用！

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