　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄確診夫妻去過好市多！是否擴大匡列民眾　衛生局給答案了

▲陳其邁主持高雄市防疫會議後記者會 。（圖／高雄市府提供）

▲陳其邁主持高雄市防疫會議後記者會 。（圖／高雄市府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一對老夫妻日前曾到屏東找牌友打牌，沒想到被其中一名具萬華旅遊史的男子傳染新冠肺炎，造成同住家中的3歲小孫子、兒子、兒子女友也染疫，一家5人在24日確診。高雄市政府公布一家五口活動史，其中有3人在21日中午去過好市多中華店，25日好市多停業一天， 但究竟當天有多少消費民眾在同一時間當中，跟這3位民眾有接觸？會擴大匡列嗎？高雄市衛生局給了說法」。

【相關新聞閱讀】高雄確診案曾逛好市多挨轟　網友搞錯時間序！衛生局：別再獵巫

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市政府在25日的防疫會議當中，被詢問到確診的一家三口來到好市多，會不會有擴大匡列，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說根據監視器畫面取得這一家人在好市多的進入與離開的時間，「看到他們在賣場有全程戴上口罩，就算是當時人非常的多，但是在室內戴口罩，這個是有一定程度的保護力」。

▲高雄好市多群組社團對於確診者未做好自主管理，罵聲一片 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄中華路好市多停業一天 。（圖／地方中心翻攝）

可是潘炤穎也指出，由於在整個賣場的時間點，他們在接觸的對象都是不特定，所以才選擇公佈「好市多」這個足跡史，當成是一個足跡熱點，足跡熱點就是要提醒同時段去過好市多的民眾，要特別注意自己的身體狀況，「如果出現不適的時候，一定要主動提醒醫師有跟大寮的這個確診案例有重疊的足跡」，潘炤穎強調「這個有構成高風險、接觸族群的要件」，醫生會有特別的處置。

▲高雄市一家5口其中2位趴走好市多的足跡史 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲高雄市一家5口其中2位趴走好市多的足跡史 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一家5口其中3人有好市多的足跡史 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

大範圍捕蚊功能強大！獲韓國設計獎，黑白兩色可選擇

更多新聞閱讀

快訊／屏東男傳牌咖、家人　一把火燒到高雄！牌友5家人確診

高雄「無罩淫業」轉戰出租套房　清純深V女變三寶媽...坦言怕怕的

「湊熱鬧民眾驗出陽性」臉書社團亂留言　高雄男慘了

草屯男「南北縱貫」隔天確診　高雄1警+1替代役採檢結果曝

快訊／高雄櫃姐確診「來源不明」　漢神巨蛋深夜急發佈：即日停業

高雄女奧客「脫罩吐口水」放吐司！麵包店曝噁畫面　警上門找她慘了

首例監視器揪酒吧偷營業！2女1男「雙飛」無罩嗨喝　開罰+斷水電

仁武分局遭酸「烤鴨分局」！溝通人氣美食改預約：要不要連進貨都管

高市72小時口罩取締1600件！沒戴就罰　不勸導原因曝光

快訊／漢神巨蛋8樓櫃姐確診　足跡曝光！發病前4天「都在上班」

ET快訊
陳時中哭了！　他痛揭「萬惡2源頭」被輕放：全體國人比較想哭
雲林+1足跡曝　他連7天吃同一家小火鍋：讚不絕口
女星還跑花蓮玩！　高調狂曬「無罩美照」
快訊／全家開出「2張千萬發票」　通通花不到百元
7-11雲端發票7人中百萬！　消費明細曝光
最新雙北病例地圖曝光！　一張圖秒看「我家在熱區嗎？」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漂亮小姐姐用「杯杯」取餐！他大讚「防疫滿分」...慘被網友洗臉

「校正前」數據才是給人民看的　專家分析採檢、發病、校正意義

照顧確診者！護理師吐恐懼：第一次感覺「死亡離我這麼近」

台南男鼻塞1傳7醫師染疫　學甲群聚「嬤與2孫」無症狀也中

桃園酒店男公關確診　14日凌晨連跑維納斯、宮廷酒店！匡列還在算

陳時中哭了！　他痛揭「萬惡2源頭」被輕放：全體國人比較想哭

北市女確診前回雲林陪癌末父打點滴　去過診所及親戚家停留3天

高雄確診夫妻去過好市多！是否擴大匡列民眾　衛生局給答案了

防堵疫情擴散至離島！金門縣府設立「全台首個」機場清消門

盧秀燕喊話：中央全速採購疫苗配發、建構全民防護網

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

漂亮小姐姐用「杯杯」取餐！他大讚「防疫滿分」...慘被網友洗臉

「校正前」數據才是給人民看的　專家分析採檢、發病、校正意義

照顧確診者！護理師吐恐懼：第一次感覺「死亡離我這麼近」

台南男鼻塞1傳7醫師染疫　學甲群聚「嬤與2孫」無症狀也中

桃園酒店男公關確診　14日凌晨連跑維納斯、宮廷酒店！匡列還在算

陳時中哭了！　他痛揭「萬惡2源頭」被輕放：全體國人比較想哭

北市女確診前回雲林陪癌末父打點滴　去過診所及親戚家停留3天

高雄確診夫妻去過好市多！是否擴大匡列民眾　衛生局給答案了

防堵疫情擴散至離島！金門縣府設立「全台首個」機場清消門

盧秀燕喊話：中央全速採購疫苗配發、建構全民防護網

桃園文化場所延長閉館至6／14　圖書館還書自動再延30天

棒協評估組隊參賽　中職列管球員有21人

居家隔離期間竟到公司上班　竹市1確診者挨罰30萬

彰化警察皮要繃緊了！「極毒」養生館成防疫破口　王惠美撂重話

38歲單身楚宣「凍卵20顆」變超愛哭　聽小孩笑聲很有感

漂亮小姐姐用「杯杯」取餐！他大讚「防疫滿分」...慘被網友洗臉

新北男逛谷關不戴罩49分鐘吃2罰單　遭勸他對天吼：保密防諜！

「年輕版威利旺卡」演員確定！　強尼戴普「女兒前男友」甜茶接演

273死空難地點　驚見「幽靈飛機」劃過！Google地圖上半截不見了

日增7289例創新高！　馬來西亞隔離中心「33秒急救畫面」網心碎

生活熱門新聞

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

陳時中哽咽了！痛批八大行業偷開

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

全國145學生確診！單日大增27人染疫

傳繼續停課到6月中！北市教育局：雙北會一起宣布

更多熱門

相關新聞

別白跑！6月14日前停止臨櫃報稅　國稅局籲「在家防疫」

別白跑！6月14日前停止臨櫃報稅　國稅局籲「在家防疫」

因應中央流行疫情指揮中心於今(25)日宣布延長全國疫情第三級警戒至今年6月14日，財政部衡酌防疫需求，宣布全國各地區國稅局於6月14日前，全面停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務。

輕症入住集檢所算住院？　保險局要保戶放心：業者會從寬

輕症入住集檢所算住院？　保險局要保戶放心：業者會從寬

北市：補習班費用「可按比例退費」

北市：補習班費用「可按比例退費」

防堵疫情！金門縣府設立「全台首個」機場清消門

防堵疫情！金門縣府設立「全台首個」機場清消門

員工居隔期滿二採陽　宜蘭遊藝場案19+1

員工居隔期滿二採陽　宜蘭遊藝場案19+1

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染高雄群聚感染校正回歸好市多

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面