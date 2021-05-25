高雄確診夫妻去過好市多！是否擴大匡列民眾　衛生局給答案了

▲陳其邁主持高雄市防疫會議後記者會 。（圖／高雄市府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一對老夫妻日前曾到屏東找牌友打牌，沒想到被其中一名具萬華旅遊史的男子傳染新冠肺炎，造成同住家中的3歲小孫子、兒子、兒子女友也染疫，一家5人在24日確診。高雄市政府公布一家五口活動史，其中有3人在21日中午去過好市多中華店，25日好市多停業一天， 但究竟當天有多少消費民眾在同一時間當中，跟這3位民眾有接觸？會擴大匡列嗎？高雄市衛生局給了說法」。

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高雄市政府在25日的防疫會議當中，被詢問到確診的一家三口來到好市多，會不會有擴大匡列，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說根據監視器畫面取得這一家人在好市多的進入與離開的時間，「看到他們在賣場有全程戴上口罩，就算是當時人非常的多，但是在室內戴口罩，這個是有一定程度的保護力」。

▲高雄中華路好市多停業一天 。（圖／地方中心翻攝）

可是潘炤穎也指出，由於在整個賣場的時間點，他們在接觸的對象都是不特定，所以才選擇公佈「好市多」這個足跡史，當成是一個足跡熱點，足跡熱點就是要提醒同時段去過好市多的民眾，要特別注意自己的身體狀況，「如果出現不適的時候，一定要主動提醒醫師有跟大寮的這個確診案例有重疊的足跡」，潘炤穎強調「這個有構成高風險、接觸族群的要件」，醫生會有特別的處置。

▲高雄市一家5口其中3人有好市多的足跡史 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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