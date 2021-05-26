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解旱有望！典型梅雨鋒南北徘徊5天時間曝　防大量降水、劇烈天氣

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周末的梅雨可望替台灣解渴。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

解旱有望！氣象專家吳德榮提醒，周六起台灣逐漸進入「典型梅雨鋒面」南北徘徊的天氣型態，歐洲模式模擬周六、周日梅雨鋒在北部近海，下周一至下周三，梅雨鋒在北部陸地，台灣處在很不穩定的大氣中，有激發「中小尺度」天氣系統的條件，並有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹…）發生且累積大量降雨的機率，對極度缺水的狀況，可望獲得相當程度緩解。

氣象局對9縣市發布「高溫資訊」，天氣高溫炎熱，今天（26日）中午前後台南市近山區或河谷為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區、彰化縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；台中市、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷為「黃色燈號」，請注意。

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氣象局表示，今鋒面遠離，台灣附近水氣減少並轉為西南風，環境較偏暖，各地大多有陽光露臉，降雨和周二相比範圍縮小，僅南部地區整天不定時有零星陣雨、午後各地山區及東北部地區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，預測各地清晨氣溫約25、26度，感受舒適，白天高溫東半部約31、32度，西半部約34、35度，感受悶熱，氣象局持續發布高溫資訊，提醒中南部局部區域及近山區、河谷區仍易有36度以上高溫，其中南投、台南、高雄及屏東可達38度極端高溫，台南市因連日達38度，為紅色燈號。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周四台灣附近西南風偏強，但環境較乾，因此各地屬於降雨較局部、氣溫明顯偏高的天氣，僅南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區及東北部地區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地白天高溫普遍可達33度以上，西半部大多可達35、36度，局部近山區、河谷區則容易有36度甚或38度以上極端高溫，台東地區有焚風發生的機率。

氣象局預報，周五、周六鋒面位於台灣北部海面，台灣附近亦受帶來些水氣的西南風影響，天氣稍不穩定，迎風面的中南部地區整天不定時易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量稍增，中午過後亦有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，東半部地區高溫仍有31、32度，西半部高溫可達33至35度，沒下雨時感受仍偏悶熱。

氣象局提醒，周日鋒面在台灣附近建立，下周一、下周二鋒面影響，台灣附近天氣相當不穩定，降雨範圍較廣、時間較多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；氣溫方面，因雲多下雨，各地高溫略降，預測約30至33度。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬，周六20時滯留鋒在台灣北部近海，明顯雨帶接近（下圖左）；下周三20時滯留鋒及明顯雨帶在台灣陸地（下圖右），顯示5天之間梅雨鋒都在北部海面至北部陸地一帶南北徘徊。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今滯留鋒減弱北移，仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，主要在午後山區及少部分平地；周四、周五滯留鋒北移至北部海面，台灣晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑，大氣略不穩定，午後雲量略增、山區有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮分析，最新資料顯示，周六起台灣逐漸進入典型梅雨鋒南北徘徊的天氣型態，歐洲模式模擬周六、周日梅雨鋒在北部近海，下周一至下周三，梅雨鋒在北部陸地，台灣處在很不穩定的大氣中，有激發「中小尺度」天氣系統的條件，並有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹…）發生且累積大量降雨的機率，對極度缺水的狀況，可望獲得相當程度緩解。

吳德榮指出，至於5天之間降雨範圍及雨勢強弱的逐日變化，實與中小尺度天氣系統在何時何地發展？又經過那些地區？密切相關；由於理論的限制，將近一周左右的模式是無法直接模擬出中小尺度天氣系統，但對於為有利於其發展環境，還是有一定的模擬能力，只是會有不確定性存在，故應持續觀察模式的調整，隨之修正是必要的。

ET快訊
楊志良曝台灣回到2級時間點　關鍵3理由揭「至少到明年」
解旱有望！典型梅雨鋒南北徘徊5天時間曝　防大量降水、劇烈天氣

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