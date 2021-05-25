快訊／雨下到南部了！南高屏8縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

▲氣象局發大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

鋒面影響，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（25）日發布大雨特報，南高屏地區、南投以南及花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

另外，氣象局也針對「嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時00分止。示警區域包含嘉義縣大埔鄉；台南市玉井區、楠西區、南化區、左鎮區；高雄市旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區；屏東縣里港鄉、高樹鄉、三地門鄉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲定量降水預報顯示，今天降雨熱區偏向中南部山區到花蓮台東附近。（圖／中央氣象局）

受到鋒面影響，氣象局今（25）日表示，北部、東半部及金門斷續有短暫陣雨或雷雨，其他地區則要留意午後雷陣雨，其中，東半部及午後山區會有局部性大雨發生，氣象局將隨時關注強烈對流雲系移入狀況，發布大雷雨即時訊息示警。氣象達人彭啟明則說，今天午後雷陣雨的區域可能會偏向中南部山區到花蓮台東附近，不過仍是以靠山區為主。

氣象局簡任技正伍婉華指出，今天受到鋒面持續影響，北部、東半部和金門斷續有短暫陣雨或雷雨，東半部及午後各地山區預估會有局部性大雨發生，氣象局會發布大雨或豪雨特報提醒。另外，由於強烈對流雲系移入，會帶來瞬間強降雨，氣象局也會發布大雷雨即時訊息，預估這樣的降雨在今夜至明清晨就會緩和下來。

▲今午後雷陣雨預估也會很劇烈，東半部及午後各地山區預估會有局部性大雨發生。（圖／記者姜國輝攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來