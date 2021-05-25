「今天輪到中南部山區」　滯留鋒助攻！午後暴雨會很劇烈

▲定量降水預報顯示，今天降雨熱區偏向中南部山區到花蓮台東附近。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到鋒面影響，氣象局今（25）日表示，北部、東半部及金門斷續有短暫陣雨或雷雨，其他地區則要留意午後雷陣雨，其中，東半部及午後山區會有局部性大雨發生，氣象局將隨時關注強烈對流雲系移入狀況，發布大雷雨即時訊息示警。氣象達人彭啟明則說，今天午後雷陣雨的區域可能會偏向中南部山區到花蓮台東附近，不過仍是以靠山區為主。

氣象局簡任技正伍婉華指出，今天受到鋒面持續影響，北部、東半部和金門斷續有短暫陣雨或雷雨，東半部及午後各地山區預估會有局部性大雨發生，氣象局會發布大雨或豪雨特報提醒。另外，由於強烈對流雲系移入，會帶來瞬間強降雨，氣象局也會發布大雷雨即時訊息，預估這樣的降雨在今夜至明清晨就會緩和下來。

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▲今午後雷陣雨預估也會很劇烈，東半部及午後各地山區預估會有局部性大雨發生。（圖／記者姜國輝攝）

氣象達人彭啟明分析，目前鋒面位置在台灣上空，但這波鋒面的結構已經顯著消散，鋒面減弱，不穩定條件沒像昨天那麼好。今天台灣仍是稍不穩定，還是有午後雷陣雨發展機會，但預期不會像昨天那麼旺盛，主要還是分布在靠山區附近。

彭啟明說，由於鋒面顯著偏南，今天午後雷陣雨的區域可能會偏向中南部山區到花蓮台東附近，不過仍是以靠山區為主，平地降雨仍偏少。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則表示，今天微弱鋒面南移，午後陣雨熱點將轉向南部山區，期待午後也有好的表現。明天這波微弱鋒面就會走了，天氣會回穩到週五，再之後的降雨，就要看月底的梅雨鋒面。

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