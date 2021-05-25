午後防強對流大雨！下波「更強更多」　滯留鋒面可能徘徊4、5天

▲周一許多地方午後都出現明顯降雨。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／台北報導

下波鋒面更強！氣象專家吳德榮表示，今天（25日）滯留鋒面在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨的機率，尤其午後要特別注意強對流、劇烈天氣及較大雨勢；周六起滯留鋒接近及徘徊期間，歐美模式皆模擬有「劇烈天氣」及大量降雨發生的機率。天氣風險公司總經理彭啟明則說，周一是今年5月最強的一波降雨，希望周末如預期更強更多來解旱。

中央氣象局對6縣市發布「高溫資訊」，天氣高溫炎熱，今中午前後台南市近山區或河谷為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；嘉義市地區、南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；嘉義縣近山區或河谷為「黃色燈號」，請注意。

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氣象局陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍受鋒面影響，但鋒面是在遠離過程，水氣較少，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率，午後各地山區出現熱對流機率滿高，也有局部大雨發生機率；至於北部降雨較著重在山區，北部其他地區偶爾也有點雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周三、周四算是水氣較少的空檔，山區午後降雨以西半部為主，南部也有零星降雨；周五、周六西南風較強，迎風面中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量較多，午後降雨也較多。

陳伊秀表示，接下來要關注周日、下周一的鋒面影響，看起來算滯留鋒面，有可能影響到下周二，各地都有降雨機率，其中以西半部和東北部降雨範圍比較廣、比較全面。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今滯留鋒在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨的機率，尤其午後要特別注意劇烈天氣及較大雨勢；周三滯留鋒強度減弱北移，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫回升。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周一8時滯留鋒重返台灣，伴隨明顯雨帶（下圖左）；同時美國模式模擬的滯留鋒則在周五20時已重返台灣（下圖右）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮指出，周四、周五滯留鋒北移至北部海面，相對空檔、天氣炎熱，要防曬、防中暑，但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，由於理論上的限制，愈接近模擬末期，不確定性愈大，尤其當東亞大氣環流模擬有熱帶擾動、太平洋高壓及滯留鋒等天氣系統同時存在，其間複雜的交互作用，任何模式皆可能存在極大的誤差。

吳德榮分析，最新資料顯示，歐洲模式模擬周六、周日滯留鋒接近、大氣不穩定度已提高，但要到下周一、下周二滯留鋒才在台灣南北徘徊；美國模式（GFS）模擬的滯留鋒則已在周五南下，且在台灣附近徘徊4、5天；至於周六起滯留鋒接近及徘徊期間，歐、美模式皆模擬有劇烈天氣及大量降雨發生的機率，但降雨強弱變化的節奏，各模式模擬並不相同，且都在調整，應持續觀察並作修正。

彭啟明在臉書貼出周一午後熱對流發展影片表示，配合上鋒面前緣接近時的不穩定，這是今年5月最強的一波降雨，希望周末如預期更強更多來解旱。