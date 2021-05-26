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半個台灣有感！花連凌晨連2震　最大規模4.9、最大震度4級

▲▼快訊／花蓮凌晨4.9地震！市區、合歡山震度4級　晃醒網友。（圖／中央氣象局）

▲00：48規模4.9地震。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

花連縣秀林鄉今天（26日）凌晨連兩震，0時48分先發生規模4.9地震，深度19.5公里，花蓮縣、南投縣最大震度各4級，台中市3級、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣各2級、台東縣、桃園市、嘉義縣、嘉義市、新竹縣各1級，半個台灣都有感。

而4時51分秀林鄉又發生規模3.9地震，深度19.1公里，花蓮縣最大震度3級、南投縣、台中市各2級、宜蘭縣1級。

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▼04：51規模3.9地震。（圖／氣象局）

地震。（圖／氣象局）

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