半個台灣有感！花連凌晨連2震　最大規模4.9、最大震度4級

▲00：48規模4.9地震。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
花連縣秀林鄉今天（26日）凌晨連兩震，0時48分先發生規模4.9地震，深度19.5公里，花蓮縣、南投縣最大震度各4級，台中市3級、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣各2級、台東縣、桃園市、嘉義縣、嘉義市、新竹縣各1級，半個台灣都有感。
而4時51分秀林鄉又發生規模3.9地震，深度19.1公里，花蓮縣最大震度3級、南投縣、台中市各2級、宜蘭縣1級。
[廣告]請繼續往下閱讀...
▼04：51規模3.9地震。（圖／氣象局）
▲00：48規模4.9地震。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
花連縣秀林鄉今天（26日）凌晨連兩震，0時48分先發生規模4.9地震，深度19.5公里，花蓮縣、南投縣最大震度各4級，台中市3級、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣各2級、台東縣、桃園市、嘉義縣、嘉義市、新竹縣各1級，半個台灣都有感。
而4時51分秀林鄉又發生規模3.9地震，深度19.1公里，花蓮縣最大震度3級、南投縣、台中市各2級、宜蘭縣1級。
▼04：51規模3.9地震。（圖／氣象局）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響