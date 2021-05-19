第二批AZ COVID-19疫苗今抵臺　醫師解惑疫苗注射風險　新竹市衛生局：儘早施打共築防護網！

▲新竹市長林智堅日前率先施打，盼民眾都能接種一起「構成防護網」。（圖／翻攝自新竹市衛生局官網）

記者蘇晟彥／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）國內疫情持續升溫，社區感染病例不斷增加，對疫苗的需求此刻正顯得緊急。好消息是，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天(5/19)表示，第二批新冠肺炎AZ疫苗41萬400劑已運抵桃園國際機場，待完成相關手續後，最快7天內可開打。

新竹市衛生局表示：由於疫苗供應吃緊，為因應緊急疫情防治所需因疫苗調度問題，將配合指揮中心施打計畫，管控部分疫苗先提供第一線醫療人員優先施打，原先預約符合接種順序對象民眾將順延至疫苗供貨充足再行提供接種服務，並呼籲民眾施打疫苗共築防護網！

隨著疫苗問世，根據衛福部統計，目前國際間緊急授權使用的COVID-19疫苗在完整接種兩劑(或一劑)後，其保護力約有六至九成，而國產疫苗聯亞和高端也正在加緊研發，總統蔡英文期盼在7月底前供應第一波國產疫苗，期盼國人能夠儘早接種，加大抵抗力。但到底疫苗有沒有後遺症？又有哪些種類可以選擇？

目前新冠肺炎疫苗廠牌眾多，包含AZ疫苗（阿斯特牛津AZ疫苗）、輝瑞疫苗（BNT輝瑞疫苗）及Moderna疫苗等，台灣首批跟今天抵台的皆為AZ疫苗。對此，由於現階段供應量仍受到限制，指揮中心擬定10大類對象為優先目標，順序見下表：

▼COVID-19公費疫苗接種對象順序表（圖／ETtoday製，下同）



對於許多人說，過去施打疫苗意願不高並不是要不要施打疫苗，而是對於「不適感」抱有恐懼，深怕後遺症會影響到生活。對此，馬偕醫院新竹分院感染科曾政尹主任表示，一般來說只有正在進行「賀爾蒙製劑注射」的民眾不能施打疫苗，包含免疫系統稍弱的人都可以經過評估後施打，建議18歲以上再施打疫苗。

他也補充，目前注射後會出現的狀況分成三大等級，包含局部反應、全身反應及嚴重過敏反應三種狀況，局部會有像是接種部位疼痛、紅腫，通常於半天內消失；全身反應則為出現不舒服感、發燒、噁心無力的感覺，通常也都於一天內消失；而出現嚴重過敏反應的人則會出現過敏性休克、呼吸困難，必須立即就醫處置，所以曾主任也建議只要施打完疫苗都要留院至少30分鐘觀察，以免發生意外，但根據新竹市衛生局統計，從3月22日至5月12日前期接種的1954人，皆無不良反應，也可以請民眾自行評估狀況，再決定是否施打。

▼為何要施打COVID-19原因。



公費疫苗從3月22日分階段開放符合資格民眾施打，目前為因應緊急疫情防治所需故控管庫存數量予第一線醫療防疫人員使用，待後續疫苗供貨充足後會再開放符合施打資格民眾接種服務，若您是新竹市民可至新竹市衛生局網查詢地點預約、詢問(專線服務電話03-5355137 服務時間：上班日0900-1700或1999市民專線)，外縣市民眾也可到衛福部疫苗專區有全國施打據點醫院可以查詢。此外，新竹市衛生局也呼籲即使接種疫苗人數漸多，仍不可掉以輕心，還是必須戴口罩、勤洗手，進出公共場所仍需配戴口罩、勤洗手消毒，並量體溫確保無異樣，共同構築防護網守護大家健康。