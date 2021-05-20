新竹市呼籲「實名管理」共築防疫社會　這些步驟你落實了嗎？

▲使用「社交距離App」一同共築安全防護網。（圖／ETtoday製表）

地方中心／綜合報導

國內疫情升溫，除了防疫基本式「戴口罩、勤洗手、量體溫」外，現在許多人都開始使用「社交距離App」，下載該App後，一旦與確診者「接觸」，App就會自動發出通知。當越多人使用，共築出來的安全防護網就會更加龐大，現在就快帶著周遭防疫好夥伴一起下載，讓疫情早日受到有效監控。

「社交距離App」無須註冊，也不會上傳任何個人資料，使用原理十分簡單，功能主要是利用藍牙技術，記錄接觸對象去識別化資料，不包括地點定位資訊，相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天，不會上傳到任何雲端服務，可在保障個人隱私條件的前提下，在發現COVID-19確診者的第一時間，可有效輔助疫情調查效率及發掘可能風險個案，阻斷疾病傳播，利人利己。

除了社交距離App外，近日疫情出現南移的跡象，有許多確診個例都因為搭乘大眾運輸到其他縣市而產生。其中雙北、新竹間平日運載量達8.9萬人次，因此新竹市衛生局呼籲除了「防疫基本招」要做好做滿外，也要記得將手上電子票券完成記名，只要掃描相關QRCODE（詳見下圖）就能完成登記，簡單的舉動就能動清楚記錄動向，讓疫情資訊能夠更快速的被掌握。

▼新竹到雙北的運輸量大，新竹市衛生局呼籲大家要進行票券實名制，方便政府追蹤疫情動向。（圖／ETtoday製表）



對於仍然需要搭乘大眾運輸的民眾，新竹市衛生局也強調一定要遵守「背對他人」、「戴好口罩」、「保持距離」、「減少觸碰把手」，隨時攜帶酒精等消毒工具，讓病毒傳遞的途徑降至最低。此外，行政院也火速推出「簡訊實聯制」，在進出各超商、大眾運輸站等公共場合，只要透過掃描QRCODE就能進行實名登記，只需要五秒鐘就可以完成相關程序，呼籲民眾千萬要落實相關政策，現在的小動作都是一同共築防疫社會的最佳力量。

▼新竹市衛生局呼籲進入公共場合務必配合「實聯制」，盼民眾一起努力共築安全防護網。（圖／翻攝林智堅市長臉書）